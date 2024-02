Le principal avocat de l’armée israélienne met en garde les troupes contre une « conduite inappropriée » à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le principal avocat de l’armée israélienne a lancé un avertissement sans précédent aux troupes contre une « conduite inappropriée » à Gaza, qui comprend le recours injustifié à la force et le pillage, entre autres actions « criminelles ».

Le général de division Yifat Tomer-Yerushalmi, avocat général de l’armée, a lancé mercredi un avertissement dans une lettre, comme l’a rapporté le journal Haaretz, affirmant qu’il était « difficile d’exagérer » la « gravité » des actions des soldats pendant près de cinq mois. de la guerre.

Leurs actions comprennent « des déclarations inappropriées qui encouragent des actions inacceptables », le « recours injustifié à la force », la « destruction de biens civils » et des « pillages », selon Tomer-Yerushalmi, qui étaient en « violation des ordres » et avaient franchi le « seuil pénal ».

Intitulée Combat et victoire selon la loi, la lettre soulignait que les actions des soldats « s’écartent des ordres et des limites disciplinaires » et ne correspondent pas aux valeurs militaires, causant finalement des « dommages stratégiques » à Israël sur la scène internationale.

Tomer-Yerushalmi a signalé que plusieurs cas étaient en cours d’enquête, après quoi le corps de l’avocat général militaire déciderait si des mesures pénales ou disciplinaires devaient être prises.

« Ces actes et déclarations, de la part d’individus qui ne représentent pas le collectif, sont contraires aux [Israeli military] en tant qu’armée professionnelle, morale et digne, et ils n’ont pas leur place dans le [Israeli military],” elle a écrit.





Le mois dernier, un responsable des droits de l’homme des Nations Unies a appelé à mettre fin aux mauvais traitements infligés aux détenus palestiniens par les forces israéliennes dans la bande de Gaza, qui ont été soumis à des semaines d’emprisonnement dans des lieux secrets, à des violences physiques et à des humiliations.

Plusieurs vidéos partagées par l’armée israélienne depuis le début de la guerre montrent des centaines d’hommes palestiniens déshabillés, assis dehors dans le froid, parfois les yeux bandés. Dans quelques vidéos, des femmes et des enfants ont également été aperçus.

Les soldats se sont également filmés en train de se moquer des Palestiniens et ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux alors qu’ils poursuivaient leur offensive à Gaza, qui a tué plus de 29 000 Palestiniens depuis le début du conflit actuel le 7 octobre.

D’autres soldats ont publié des vidéos d’eux-mêmes en train de voler des maisons palestiniennes à Gaza, le bureau des médias du gouvernement dans l’enclave affirmant ce mois-ci qu’au moins 25 millions de dollars en espèces, en or et en objets de valeur avaient été pillés au cours des trois premiers mois de la guerre.





Conduite de la guerre

La lettre intervient dans un contexte de pression internationale croissante sur Israël suite à une offensive sans limites qui a dévasté la bande de Gaza. Ces dernières semaines, plusieurs pays, dont l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et l’Irlande, ont averti Israël de mettre un terme à ses projets d’offensive terrestre dans la ville frontalière de Rafah, où se réfugient actuellement environ 1,4 million de Palestiniens.

L’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice en décembre, alléguant qu’il perpétrait un génocide contre les Palestiniens à Gaza. Les juges ne sont pas parvenus à obtenir une décision de cessez-le-feu, mais ont ordonné à Israël de faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide dans la bande de Gaza.

Les commentaires de Tomer-Yerushalmi interviennent un jour après qu’Herzi Halevi, chef d’état-major de l’armée israélienne, ait mis l’accent sur les valeurs dans la conduite de la guerre dans une lettre aux commandants de l’armée, affirmant que l’armée n’était pas « dans une frénésie meurtrière », « n’agissait pas par instinct ». vengeance ni de génocide à Gaza ».

« Nous nous comportons comme des êtres humains et contrairement à nos ennemis, nous maintenons notre humanité. Nous devons veiller à ne pas recourir à la force là où cela n’est pas nécessaire, à faire la distinction entre terroristes et non-combattants, à ne rien prendre qui ne nous appartient pas – des souvenirs ou des armes, et à ne pas filmer de vidéos de vengeance », a-t-il déclaré.