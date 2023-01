Le principal assistant de Biden, Ron Klain, devrait bientôt quitter la Maison Blanche

REHOBOTH BEACH, Del. (AP) – Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, qui a passé plus de deux ans en tant que principal assistant du président Joe Biden, se prépare à quitter son emploi dans les semaines à venir, selon une personne familière avec les plans de Klain .

Le départ prévu de Klain intervient peu de temps après que la Maison-Blanche et les démocrates eurent obtenu des résultats meilleurs que prévu lors des élections de novembre, soutenus par une série de réalisations législatives majeures, notamment un projet de loi bipartite sur les infrastructures et un climat radical, des soins de santé et un paquet fiscal qui tous les républicains rejetés.

Le changement de personnel est également une rareté pour une administration qui a eu jusqu’à présent un roulement minimal. Aucun membre du cabinet de Biden n’a démissionné, contrairement à la Maison Blanche de Donald Trump, avec de fréquents troubles du personnel et d’autres crises.

La personne familière avec les plans de Klain n’était pas autorisée à discuter publiquement de la question et a parlé sous couvert d’anonymat pour confirmer le développement, qui a été rapporté pour la première fois par le New York Times.

La Maison Blanche n’a pas retourné les appels ou les e-mails demandant des commentaires sur la sortie prévue de Klain.

Maintenant que les républicains ont retrouvé la majorité à la Chambre, la Maison Blanche s’apprête à passer à une posture plus défensive. Les législateurs du GOP prévoient de multiples enquêtes sur l’administration Biden, examinant tout, du retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan à la politique frontalière américaine. Les républicains s’engagent à enquêter sur le fils du président, Hunter Biden.

Le départ de Klain intervient également alors que la Maison Blanche lutte pour contenir les retombées après que des documents classifiés datant de l’époque de Biden en tant que vice-président ont été découverts chez lui à Wilmington, Delaware, et dans son ancien institut à Washington. Le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur l’affaire.

Parmi ceux sur la liste restreinte pour succéder à Klain figurent Steve Richetti, conseiller du président; le secrétaire au Travail Marty Walsh ; l’ancien coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients ; le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack ; et Anita Dunn, conseillère principale de la Maison Blanche.

Dunn, qui a publiquement exclu tout intérêt pour le poste de chef de cabinet, mais serait la première femme à ce poste. Elle a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de la stratégie politique et de communication de Biden, y compris le cadrage «ultra-MAGA» des républicains qui a aidé les démocrates à dépasser les attentes lors des mi-mandats de 2022.

Zients est retourné à la Maison Blanche depuis qu’il a dirigé l’équipe d’intervention COVID-19 dans un rôle discret pour s’assurer que l’administration est dotée du personnel approprié pour le reste du premier mandat de Biden. Richetti, un ancien lobbyiste, a suivi Klain et le conseiller principal Bruce Reed en tant que dernier chef de cabinet vice-présidentiel de Biden.

Walsh, maire de Boston avant de rejoindre le Cabinet, a mérité les éloges de Biden pas plus tard que vendredi pour ses performances professionnelles. Vilsack, ancien gouverneur de l’Iowa, en est à son deuxième mandat en tant que secrétaire à l’agriculture après avoir occupé le poste pour l’ensemble de l’administration Obama. Il s’est porté volontaire pour Biden lors de la candidature présidentielle malheureuse de Biden en 1988 dans l’Iowa.

Klain, un agent politique démocrate de longue date, a supervisé une aile ouest qui a été en grande partie exempte du drame à enjeux élevés qui a imprégné les échelons supérieurs de l’administration Trump. Klain a été un fervent partisan du programme de Biden via Twitter, où il s’engage fréquemment avec des journalistes pour défendre le bilan du président.

Le natif d’Indianapolis a servi sous Biden pendant des décennies, notamment en tant que conseiller principal du Comité judiciaire du Sénat lorsque Biden en était le président. Klain a également travaillé sur des choix judiciaires à la Maison Blanche de Clinton, aidant à la nomination de Ruth Bader Ginsberg à la Cour suprême.

“Avec tout le respect que je dois à mes prédécesseurs, je suis sûr que c’est une priorité plus élevée pour moi.” Klain a déclaré dans une interview à l’Associated Press le mois dernier dans laquelle il a discuté de l’importance accordée par Biden à la place des juges sur le banc fédéral. “Le fait que (le président) en fasse une telle priorité, en fait une grande priorité pour moi.”

Klain a aidé à diriger l’équipe juridique du vice-président de l’époque, Al Gore, lors du recomptage des voix lors des élections de 2000 en Floride dans la course contre le républicain George W. Bush. L’acteur Kevin Spacey a dépeint Klain dans “Recount” de HBO, un récit des événements qui ont déterminé la présidence.

___

Balsamo et Miller ont rapporté de Washington.

Seung Min Kim, Michael Balsamo et Zeke Miller, Associated Press