Dmitri Medvedev siège au puissant conseil de sécurité (Photo : EPA ; Getty ; PA) L’un des alliés les plus proches de Vladimir Poutine a averti l’Occident « complètement fou » de son soutien continu à L’Ukraine risque une guerre à part entière avec la Russie. Dmitri Medvedev, ancien président russe et maintenant vice-président du puissant conseil de sécurité, a déclaré que « la troisième guerre mondiale se rapproche ». Cela survient alors que les membres du G7 devraient dévoiler un nouveau paquet de sécurité « à long terme » pour Kiev afin de « mettre fin à la guerre et de dissuader et de répondre à toute attaque future ». Plus tôt, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le plus grand risque était que Vladimir Poutine gagne la guerre, qu’il a décrite comme étant « une tragédie pour l’Ukraine » mais « un danger pour nous ». La Russie, qui affirme que l’expansion de l’OTAN vers l’est est une menace existentielle pour sa propre sécurité, s’est rapidement déchaînée contre les propositions. Écrivant sur l’application de messagerie Telegram, M. Medvedev a déclaré: «L’Occident complètement fou ne pouvait rien trouver d’autre… En fait, c’est une impasse. La Troisième Guerre mondiale se rapproche. « Qu’est-ce que tout cela signifie pour nous ? Tout est évident. L’opération militaire spéciale se poursuivra avec les mêmes objectifs. Medvedev est également un ancien président russe (Photo: EPA)



Il a mis en garde à plusieurs reprises contre les risques d’une guerre totale avec l’Occident (Photo : autolada.ru/East2west News) Le Kremlin a déclaré mercredi que les garanties de sécurité pour l’Ukraine seraient une erreur dangereuse qui exposerait l’Europe à de plus grands risques pour les années à venir. Commentant les garanties de sécurité proposées, le porte-parole Dmitry Peskov a déclaré: «Nous considérons que cela est gravement erroné et potentiellement très dangereux. « Parce qu’en fournissant des garanties de sécurité à l’Ukraine, ces pays ignoreraient le principe international d’indivisibilité de la sécurité. « En fournissant des garanties à l’Ukraine, ils porteraient atteinte à la sécurité de la Fédération de Russie. » Il était impossible pour Moscou de tolérer quoi que ce soit qui menace sa propre sécurité, a ajouté M. Peskov, disant qu’il espérait que les politiciens occidentaux se rendraient compte des risques liés à la fourniture de telles assurances à l’Ukraine, une décision qui, selon lui, aurait des « conséquences très négatives ». « En prenant une telle décision, ces pays rendront l’Europe beaucoup plus dangereuse pour de nombreuses années à venir. Et, bien sûr, ils nous rendront un mauvais service, ce dont nous tiendrons compte.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à gauche, le Premier ministre Rishi Sunak et le président américain Joe Biden au sommet de l'OTAN (Photo: AP) Certaines personnalités pro-Kremlin se sont réjouies du fait que l'OTAN un jour plus tôt avait dit à l'Ukraine qu'elle pourrait rejoindre « lorsque les conditions seraient remplies » tout en s'arrêtant avant de nommer une date ou de préciser les conditions. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que c'était une leçon pour Kiev qui, selon elle, prouvait que l'Occident avait établi ses propres règles du jeu pour s'adapter à son programme. « C'est « l'ordre basé sur des règles » inventé par les Occidentaux », a-t-elle écrit sur Telegram. « Les personnes les plus intelligentes n'y participent pas, car il n'y a pas de règles – elles sont inventées au fur et à mesure, et elles changent si le jeu n'apporte pas le résultat souhaité », a-t-elle déclaré. Konstantin Kosachyov, vice-président de la chambre haute du parlement russe, a déclaré que le résultat était une humiliation pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a affirmé que l'OTAN exploitait Kiev pour faire la guerre à la Russie tout en la gardant à l'écart en raison du risque de confrontation nucléaire. « En fin de compte, Kiev s'est vu montrer sa place : servir de matériel de consommation, détruire ses soldats pour l'OTAN sans garanties d'adhésion à celle-ci, et en général garder ses distances avec l'alliance pour l'instant parce que l'Ukraine « sent » clairement un une guerre nucléaire dans laquelle de «vrais» Européens mourront », a écrit Kosachyov sur Telegram.

