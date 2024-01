Le principal allié de Fani Willis appelle le procureur principal Nathan Wade à se retirer

Norm Eisen, qui a été conseiller spécial lors de la première mise en accusation de Trump par la Chambre des représentants, a déclaré samedi aux journalistes qu’il n’y avait aucune base légale pour disqualifier Nathan Wade, un avocat de la région d’Atlanta que Willis a embauché sous contrat en tant que procureur spécial pour diriger le cas. Mais la controverse ne disparaît pas et menace de retarder le procès contre l’ancien président, ce qui doit être évité, a déclaré Eisen.

Il a déclaré que Willis ne devrait pas se retirer en raison de l’importance de l’affaire et parce que les électeurs du comté de Fulton l’ont élue à ce poste.

“Il existe une quantité écrasante de preuves justifiant la décision de poursuivre M. Trump et ses co-conspirateurs, y compris M. Roman”, a déclaré Eisen, faisant référence au co-accusé Mike Roman, qui a inclus les allégations sensationnelles dans un dossier il y a deux semaines. cherchant à disqualifier Wade et Willis de l’affaire. « Les preuves sont solides. L’affaire est puissante. Il est très probable que cela mène à une condamnation. Et nous ne devons pas perdre de temps sur le calendrier, étant donné l’intérêt public primordial de mener rapidement à bien cette affaire solide.»