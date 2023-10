Le principal adversaire de Jim Jordan soutient sa candidature à la présidence

Un haut membre du Congrès républicain qui s’est opposé à la campagne du président de la commission judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, pour devenir président de la Chambre des représentants, a déclaré qu’il voterait désormais pour Jordan, selon un article sur X.

Vendredi, le représentant républicain Mike Rogers de l’Alabama a initialement déclaré aux journalistes que Jordan ne pouvait rien faire pour gagner son soutien, The Anniston Star signalé. Rogers a annoncé lundi qu’il soutiendrait Jordan après avoir discuté avec lui de plusieurs domaines politiques, selon un poste sur X, anciennement Twitter. (EN RELATION : Jim Jordan remporte la nomination du GOP au poste de président de la Chambre)

« Nous sommes tombés d’accord sur la nécessité pour le Congrès d’adopter une décision forte [National Defense Authorization Act], des crédits pour financer les fonctions vitales de notre gouvernement et d’autres lois importantes comme le Farm Bill », a écrit Rogers. « En conséquence, j’ai décidé de soutenir Jim Jordan comme président de la Chambre. »

.@Jim_Jordan et j’ai eu deux conversations cordiales, réfléchies et productives au cours des deux derniers jours. Nous avons convenu de la nécessité pour le Congrès d’adopter une NDAA forte, des crédits pour financer les fonctions vitales de notre gouvernement et d’autres lois importantes comme le Farm Bill. (1/3) – Mike Rogers (@RepMikeRogersAL) 16 octobre 2023

Rogers avait précédemment indiqué qu’il serait prêt à travailler avec les démocrates de la Chambre pour obtenir les voix nécessaires pour un autre candidat, selon sur AL.com.

« Ils nous ont mis dans ce fossé avec huit traîtres. Nous sommes toujours le parti majoritaire, nous sommes prêts à travailler avec eux mais ils doivent nous dire ce dont ils ont besoin », a déclaré Rogers, une position fortement critiquée par les membres républicains du Congrès.

Jordan a remporté l’investiture républicaine au poste de président de la Chambre vendredi, même s’il lui manque le soutien de 217 membres, dont les votes en sa faveur sont nécessaires pour être élu à ce poste. Lors d’un vote séparé vendredi, 152 membres ont indiqué qu’ils le soutiendraient lors de l’élection générale du président de la Chambre, tandis que 55 membres ont indiqué qu’ils s’opposeraient à lui alors que plusieurs membres étaient absents.

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, s’est retiré de la course jeudi, bien qu’il ait remporté la nomination de la Conférence républicaine à la présidence la veille. Le représentant républicain Austin Scott de Géorgie a déclaré sa candidature à la présidence vendredi avant le vote de nomination de la Conférence et a reçu 81 voix.

Jordan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

