Damian Scott Wanstall, 47 ans, a été accusé d’avoir tenté de trouver une fille de 14 ans pour le sexe

Les parents d’un lycée de Sydney où un directeur adjoint était accusé d’infractions sexuelles sur des enfants ont été exhortés à demander à leurs enfants s’ils avaient été « victimes » d’infractions commises par lui.

Damian Scott Wanstall, 47 ans, a été arrêté par la Child Abuse and Sex Crimes Squad à Westmead, dans la banlieue ouest de Sydney, vers 16h30 lundi.

La police allègue que moins d’une heure après avoir quitté l’école secondaire de Kellyville pour la journée, Wanstall s’est rendu à Westmead pour rencontrer une adolescente pour le sexe.

Il aurait rencontré la jeune fille sur une petite annonce gratuite en ligne après avoir cherché des relations sexuelles avec des « adolescents indiens ou philippins légaux voulant s’amuser ».

Alors que la nouvelle de l’arrestation de Wanstall filtrait mardi, les parents ont reçu une lettre du directeur temporaire de l’école secondaire Kellyville, Mark Burnard.

Dans la note, M. Burnard a déclaré que son ancien adjoint avait été démis de ses fonctions « immédiatement », avant de dire aux parents d’appeler la police locale si leurs enfants leur disaient qu’ils avaient été « victimes ou témoins (de) des infractions potentielles » aux mains de Wanstall.

Wanstall aurait bavardé avec la fille sur la petite annonce en ligne Locanto – qui est régulièrement annoncée par les travailleuses du sexe – et lui aurait dit les actes sexuels qu’il avait prévu de commettre.

« Vous savez peut-être qu’une personne a été inculpée cette semaine d’un certain nombre d’infractions pénales liées aux enfants », lit-on dans la lettre.

« Je peux confirmer que la personne faisant l’objet de l’affaire de police est un directeur adjoint de notre école, mais ils n’assument pas longtemps leurs fonctions.

«Dans de telles circonstances, les employés du département sont immédiatement démis de leurs fonctions afin de gérer tout risque pour les étudiants.

«Il est possible que votre fils ou votre fille, ou un enfant dont vous vous occupiez, ait été un élève de l’enseignant.

« Si votre enfant révèle qu’il a été victime ou témoin d’infractions potentielles commises par cette personne, il est demandé que vous contactiez le poste de police de Castle Hill. »

M. Burnard n’a pris la relève en tant que directeur suppléant de l’école qu’au début de 2020, à la suite d’une série de plaintes de parents concernant son prédécesseur.

Une assemblée scolaire aura lieu mercredi et des conseillers seront disponibles.

Il avait initialement placé une annonce sur le site Web qui disait: « Tous les adolescents indiens ou filo légaux veulent s’amuser »

’40yo papa australien joue sexy ce week-end. Récompensera. Peut accueillir discrètement Rouse Hill », a-t-il écrit.

Il aurait reçu une réponse qu’il croyait provenir d’une adolescente mineure et il a répondu en lui disant les actes sexuels qu’il prévoyait de pratiquer, tout en lui proposant de la payer.

Mais quand il est finalement allé rencontrer la fille, il a plutôt été rencontré par des agents de la police de NSW, qui se faisaient passer pour l’enfant en ligne tout le temps.

Il est accusé d’un chef d’avoir utilisé un service de transport pour attirer un enfant de moins de 16 ans à des fins d’activités sexuelles et d’un chef d’avoir utilisé un service de transport pour solliciter du matériel d’abus d’enfants.

Il réapparaîtra au tribunal mardi prochain, le 15 décembre, pour déposer une demande de mise en liberté sous caution.

Wanstall est accusé d’un chef d’avoir utilisé un service de transport pour procurer un enfant de moins de 16 ans à des activités sexuelles, et d’un chef d’avoir utilisé un service de transport pour solliciter du matériel d’abus d’enfants.

Hassan Khan vient chercher son petit-fils au lycée tous les jours et a déclaré qu’il trouvait « inquiétant » qu’une personne occupant un tel pouvoir puisse être accusée d’une infraction aussi grave impliquant des enfants.

«C’est très inquiétant, très préoccupant. Je suis vraiment choqué », a-t-il déclaré.

Un autre parent qui ne voulait pas être nommé a dit qu’elle craignait de garder sa fille à l’école.

« Il est inquiétant que quelqu’un puisse atteindre le directeur adjoint avant d’être ensuite inculpé (pour des infractions aussi graves) », a déclaré la mère.

« J’avais déjà envisagé de sortir ma fille à la fin de l’année, elle entre en 11e année, et maintenant j’y pense vraiment.

«Mon fils va déjà dans une école privée et ces dernières années, il vient de tomber d’une falaise ici à Kellyville.

Mais les autres parents n’étaient pas si préoccupés par l’impact sur l’école.

«Je l’ai vu à l’école, je sais qui il est», a déclaré un père.

«Je n’ai aucune inquiétude à propos de l’école à cause de cela, l’école est géniale. Ils sont excellents pour des choses comme la cyberintimidation, donc rien à redire à l’école.

« Mais il est choquant d’entendre qu’un membre du personnel est accusé de quelque chose comme ça, je dois l’admettre. »

Des voisins ont déclaré au Daily Mail Australia que Wanstall avait déménagé à Rouse Hill il y a environ dix ans après s’être séparé de sa femme.

Ils ont dit qu’une fille vivait souvent avec lui et qu’il avait une petite amie par intermittence dans les années qui ont suivi la fin de son premier mariage.

Quand ils ont vu la police chez lui lundi après-midi, ils n’ont pas pensé à cela.

« Il y avait probablement vécu dix ans et plus, il a divorcé et a déménagé là-bas après cela, je suppose », a déclaré un voisin.

« J’ai vu les flics ici hier sortir de la maison et je ne savais pas ce qui se passait et je ne me suis pas renseigné.

«Nous parlions régulièrement. Je savais qu’il était adjoint à Kellyville (lycée), donc je suis un peu choqué par tout cela.

Les étudiants se verront offrir des conseils et les accusations portées contre Wanstall seront discutées lors d’une assemblée scolaire entière mercredi

Après avoir arrêté Wanstall lundi, des détectives ont fouillé son domicile de Rouse Hill et saisi plusieurs articles, dont un ordinateur portable et un dispositif de stockage électronique.

Le directeur adjoint a ensuite été conduit au poste de police de Granville et il a été inculpé.

Des détectives de l’Unité Internet sur l’exploitation des enfants (SEIC) de l’Equipe de lutte contre la maltraitance des enfants et les crimes sexuels ont commencé à parler à Wanstall en ligne plus tôt ce mois-ci.

Le professeur de mathématiques avait travaillé à l’école publique de Sydney pendant près de dix ans.