Le prince William vu après la révélation de la guérison du cancer de Kate Middleton

Le prince William, mal rasé, est sorti pour sa première apparition publique depuis que Kate Middleton a révélé qu’elle avait terminé son traitement contre le cancer.

Le prince de Galles, 42 ans, a salué ses fans tout en arborant sa nouvelle barbe avec un grand sourire sur son visage à l’extérieur de l’école primaire Swiss Valley à Llanelli, au Pays de Galles, mardi.

« C’est une bonne nouvelle, mais il reste encore un long chemin à parcourir », a-t-il déclaré à une personne à propos du pronostic de sa femme.

Le prince William a fait sa première apparition publique depuis que Kate Middleton a annoncé qu’elle avait terminé son traitement contre le cancer. Image de fil

Le prince de Galles a accueilli ses fans avec un sourire à l’extérieur de l’école primaire Swiss Valley au Pays de Galles, mardi. Samir Hussein/WireImage

Les fans lui ont souhaité bonne chance, ainsi qu’à Middleton, et lui ont remis des cartes pour la princesse. Chris Jackson/Getty Images

Plusieurs observateurs de la famille royale ont transmis leurs vœux de bonheur au cours de la visite, exprimant à William combien ils étaient heureux d’apprendre que la santé de la princesse de Galles était en bonne santé.

Un fan a même remis au prince une carte avec une enveloppe adressée à « Notre belle princesse de Galles ».

William était élégant dans un costume bleu, une chemise boutonnée et une cravate marron lors de cette rencontre animée.

William arborait sa nouvelle barbe alors qu’il exprimait sa gratitude envers ses partisans. Getty Images

Middleton a révélé dans un message vidéo lundi qu’elle avait terminé sa chimiothérapie. Kensington Royal/X

Quelques heures auparavant, Middleton, également âgée de 42 ans, avait publié un message vidéo sur les réseaux sociaux annonçant qu’elle avait terminé sa chimiothérapie.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille », a-t-elle déclaré dans un communiqué lundi.

« La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue. »

Elle a qualifié la nouvelle de « soulagement » et a déclaré que les neuf derniers mois ont été « incroyablement difficiles ». Le prince et la princesse de Galles/X

La princesse de Galles a déclaré qu’elle ferait de son mieux pour « rester sans cancer ». Le prince et la princesse de Galles/X

La princesse a déclaré que sa bataille contre le cancer a été « complexe, effrayante et imprévisible » et qu’elle fera de son mieux pour « rester sans cancer ».

« Même si j’ai terminé la chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient », a-t-elle ajouté.

Middleton a également révélé qu’elle reprendrait ses fonctions royales en personne dans les mois à venir.

Middleton a révélé son diagnostic de cancer en mars. BBC

Au début, elle a gardé sa maladie secrète pour protéger ses enfants. Getty Images

« William et moi sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu et nous avons puisé beaucoup de force auprès de tous ceux qui nous aident en ce moment », a-t-elle déclaré. « La gentillesse, l’empathie et la compassion de chacun nous ont vraiment touchés. »

Middleton a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer en mars après que son absence à plusieurs événements royaux ait suscité des spéculations sur sa santé et son bien-être.

Elle avait subi une opération abdominale en janvier, lorsque les médecins ont découvert le cancer et lui ont conseillé de suivre une chimiothérapie. Middleton n’a cependant pas révélé de quel type de cancer elle souffrait et a qualifié le diagnostic de « choc énorme ».

Middleton a fait sa première apparition publique depuis son diagnostic de cancer lors de la cérémonie Trooping the Colour en juin. Getty Images

Elle a également assisté à la finale de Wimbledon en juillet. Images PA via Getty Images

Middleton a continué à exercer ses fonctions royales depuis chez elle alors qu’elle luttait contre la maladie.

Elle est réapparue sur le balcon du palais de Buckingham aux côtés de sa famille et du roi Charles III, qui lutte également contre le cancer, lors de la célébration Trooping the Colour en juin.

Un mois plus tard, elle a surpris les participants en se présentant aux championnats de tennis de Wimbledon 2024.