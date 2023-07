Le prince William surprend les clients des food trucks en distribuant des hamburgers

Le prince William a totalement surpris des clients affamés en aidant dans un food truck.

Le prince de Galles est apparu dans une vidéo avec la chaîne YouTube Sorted Food, faisant la promotion de son initiative sur le changement climatique, The Earthshot Prize, qui décerne un prix d’un million de livres à ceux qui travaillent pour « trouver et développer les solutions qui répareront notre planète ». cette décennie », selon le site officiel.

L’homme de 41 ans est assez enjoué dans la vidéo, plaisantant sur le fait qu’il travaille sur l’initiative depuis quatre ans, et plaisante : « J’avais des cheveux quand ça a commencé. »

Le prince William a ensuite présenté aux chefs de la chaîne des articles de trois des gagnants Earthshot de l’année dernière, des légumes d’une serre de Kheyti’s Greenhouse-in-a-box, un réchaud de Mukuru Clean Stoves et des boîtes à emporter biodégradables de Notpla, du Protégez et restaurez la nature, purifiez notre air et construisez un monde sans déchets, respectivement.

Après que l’équipe ait préparé des hamburgers à base de plantes à base de légumes, cuits dans la cuisinière et servis dans des boîtes à emporter, ils ont travaillé avec le prince William dans le food truck, qui les a distribués à des clients choqués.

« J’arrive tout de suite, » dit-il en se retournant pour se révéler et remettre leurs commandes aux clients surpris.

« J’ai été choqué. Comme, j’ai gelé », a déclaré une femme dans la vidéo en voyant le royal.

« De toutes les choses auxquelles je m’attendais, ce n’était pas ça », a déclaré un autre.

« Est-ce que je rêve ? Ai-je assez dormi ? dit un troisième.

Alors qu’il continuait à servir, le prince William a expliqué l’origine des hamburgers et leur lien avec le prix Earthshot.

L’année dernière, le prince William et Kate Middleton se sont rendus à Boston, leur premier voyage en Amérique en huit ans, pour assister à la cérémonie du prix Earthshot.

Le couple a également assisté à un match des Boston Celtics en ville.