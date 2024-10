Le prince William sortira à Londres un jour après le retour du prince Harry alors que les retrouvailles entre frères sont hors de question

Le prince William devrait rendre visite à ENSO, finaliste du prix Earthshot 2023, alors que la start-up basée à Londres annonce un partenariat révolutionnaire avec Uber au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le prince rencontrera le fondateur et PDG d’ENSO, Gunnlaugur Erlendsson, pour en savoir plus sur les progrès réalisés par l’entreprise depuis sa dernière visite en octobre 2023.

ENSO, spécialisée dans les pneus durables pour véhicules électriques, a attiré l’attention du roi en tant que finaliste dans la catégorie Clean Our Air. Au cours de sa visite, le prince William explorera la technologie derrière les pneus à faibles émissions d’ENSO et discutera de leur impact réel sur les niveaux de pollution mondiaux. Le prince participera également à une discussion sur le nouveau partenariat stratégique entre Uber et ENSO, rejoint par Hannah Jones, PDG du Earthshot Prize, et Jill Hazelbaker, directrice du marketing d’Uber et vice-présidente principale des communications et des politiques publiques.

La technologie innovante des pneus d’ENSO vise à relever un défi environnemental important. Avec 1,5 milliard de véhicules sur les routes du monde, la pollution des pneus contribue largement aux problèmes de qualité de l’air, en particulier dans les zones urbaines. Les pneus à faibles émissions d’ENSO sont conçus pour réduire la pollution particulaire de 35 % par rapport aux pneus conventionnels. Cette amélioration est obtenue grâce à un calibrage précis pour une durabilité accrue. La croissance de l’entreprise a été remarquable depuis qu’elle est devenue finaliste du prix Earthshot. En juin, ENSO a annoncé son intention de construire une usine de pneus neutre en carbone aux États-Unis, d’une valeur de 500 millions de dollars. Prévue pour être opérationnelle d’ici 2027, l’usine emploiera plus de 600 personnes et produira plus de cinq millions de pneus pour véhicules électriques par an.

Cette expansion démontre l’engagement d’ENSO à développer sa solution durable et à avoir un impact significatif sur la réduction de la pollution atmosphérique à l’échelle mondiale. L’engagement d’Uber à devenir une plateforme zéro émission est évident dans ses progrès à Londres, où près de 30 % de ses kilomètres sont désormais entièrement électriques. L’entreprise a créé un fonds pour l’air pur de 145 millions de livres sterling pour aider les conducteurs à passer aux véhicules électriques. À l’échelle mondiale, Uber vise zéro émission d’ici 2040, avec un objectif accéléré d’ici 2030 pour l’Amérique du Nord et l’Europe.