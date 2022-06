Le prince William s’infiltre pour vendre un magazine sur les sans-abrisme

L’itinérance et le chômage de longue durée ne sont pas des problèmes que nous associons généralement aux membres de la famille royale, qui sont nés dans un emploi à vie et profitent de toute la sécurité, des grands palais et des dîners d’État qui accompagnent les privilèges.

Cela pourrait expliquer la surprise des navetteurs londoniens mercredi, lorsque le prince William est apparu dans les rues de la ville, vendant des exemplaires du magazine Big Issue.

La publication couvre les sans-abrisme et le logement, et est vendue par des sans-abri et d’autres personnes en dessous du seuil de subsistance comme un moyen de gagner un revenu hebdomadaire.

« Mon beau-frère était à Londres aujourd’hui et a vu une célébrité, alors il a pris une photo à distance », a écrit l’officier de police à la retraite Matthew Gardner sur LinkedIn. « La célébrité a vu l’effort de ‘surveillance secrète’ et a traversé la route pour enquêter plus avant. »

Il a ajouté que William avait sorti une machine à cartes lorsque son parent avait dit au prince qu’il n’avait pas de monnaie sous la main.

« Quel honneur d’avoir un moment privé avec notre futur roi qui était humble et travaillait discrètement en arrière-plan, aidant les plus nécessiteux », a déclaré Gardner.

Les photos publiées par Gardner et d’autres Londoniens sont rapidement devenues virales et sont devenues les meilleures relations publiques possibles que la famille royale aurait pu espérer depuis … eh bien, les célébrations du jubilé triomphal du week-end.

Le contraste entre ces deux événements a donné aux images une puissance supplémentaire. Dimanche, nous avons vu le prince William sur le balcon du palais de Buckingham à côté de sa grand-mère, saluant majestueusement une mer de sujets. Et la semaine suivante, il était incognito dans les rues, vendant des magazines pour de la monnaie.

Lorsque CNN a contacté Kensington Palace pour poser des questions sur le passage de William en tant que vendeur de Big Issue, le personnel a refusé d’ajouter quoi que ce soit. Ce n’était pas une histoire qu’ils poussaient. Cela faisait-il partie d’une stratégie ? Palais de la guérilla PR ? Ou a-t-il simplement été surpris alors qu’il faisait du bénévolat ?

Le prince William a posé pour des photos après avoir été aperçu en train de vendre un magazine caritatif pour sans-abri dans le centre de Londres le 8 juin. (Vitalijus Zuikauskas via Storyful)

Quoi qu’il en soit, l’importance de la cause pour William était peut-être enracinée dans l’enfance. Sa mère, Diana, l’a emmené avec son frère Harry dans des refuges pour sans-abri après la tombée de la nuit quand ils étaient jeunes.

C’était un problème qui tenait à cœur à la princesse et auquel William s’est également engagé dans le cadre de son héritage. En 2009, il a passé une nuit à dormir dans la rue dans les rues de Londres pour faire lui-même l’expérience des réalités de l’itinérance.

Ces expériences auraient fourni des informations précieuses sur le problème de l’itinérance, qui a augmenté ces dernières années. Plus de 274 000 personnes sont sans abri en Angleterre, dont 126 000 enfants, selon une étude publiée par l’association caritative Shelter en décembre dernier. Selon l’organisme de bienfaisance, quelque 2 700 personnes dorment dans la rue chaque nuit, tandis que de nombreuses familles se trouvent dans des logements temporaires inadaptés.

« Nous sommes inondés d’appels de familles et de personnes de tous âges qui sont sans abri ou sur le point de perdre leur maison », a déclaré Polly Neate, directrice générale de Shelter, lors de la publication des données.

La crise du coût de la vie qui frappe actuellement les familles britanniques pourrait aggraver la situation. Et en passant du temps dans le « monde réel » après un week-end de faste et de cérémonie au palais de Buckingham, William a montré qu’il pouvait rester en contact avec les gens qui le considéreront un jour comme leur monarque.

Le bénévolat sous couverture de William aura fourni de bonnes relations publiques, mais ce n’était peut-être pas l’intention. Pour le second sur le trône, l’expérience consistait probablement à devenir un meilleur futur roi.

QUE SE PASSE-T-IL D’AUTRE ?

L’affaire de diffamation du prince Harry devant le tribunal

L’affaire de diffamation du prince Harry contre un éditeur de journal, qui concerne une histoire sur sa bataille juridique avec le ministère de l’Intérieur britannique au sujet de la protection personnelle, a été entendue mardi devant un tribunal de Londres.

Harry poursuit Associated Newspapers Ltd., l’éditeur du Mail on Sunday et MailOnline, pour des articles écrits par les points de vente. Harry est séparément engagé dans une procédure judiciaire avec le ministère de l’Intérieur, demandant le droit de payer pour la protection de la police pendant qu’il est en Grande-Bretagne. Le prince a fréquemment critiqué la couverture médiatique de lui-même et de sa femme, Meghan, et a déjà poursuivi des éditeurs pour des affirmations faites dans leurs histoires.

Le thé de la reine avec l’ours Paddington reçoit des critiques élogieuses

Même à 96 ans, la reine peut toujours créer la surprise. L’un des moments forts des célébrations du jubilé du week-end a été le sketch comique que le monarque a enregistré avec le personnage pour enfants très apprécié Paddington Bear – et la fille du créateur de la créature a déclaré que « toute la famille bourdonnait encore » de la réaction.

Karen Jankel, dont le père, Michael Bond, a écrit les livres qui ont fait de Paddington un nom familier, a déclaré à PA Media: « C’était vraiment, vraiment un tel honneur » d’avoir le personnage inclus dans les festivités. Le croquis a vu la reine prendre le thé de l’après-midi avec Paddington, produisant même un sandwich à la marmelade de son sac à main.

«Sugar high» derrière les expressions faciales effrontées du prince Louis

Au cours d’un week-end de célébrations pour son arrière-grand-mère, c’est le prince Louis, âgé de 4 ans, qui a volé la vedette lors du spectacle du jubilé. Le fils cadet de William et Kate a affiché des expressions faciales élaborées pendant la pompe et l’apparat, ce qui lui a permis de devenir rapidement viral.

Et maintenant, nous savons ce qui a provoqué l’exubérance du jeune impertinent: « Il y avait beaucoup de bonbons là-bas, donc (les enfants de William et Kate) ont eu des hauts de sucre complets », a expliqué l’ancienne star du rugby anglais Mike Tindall, marié à la petite-fille de la reine. Zara Tindall et assis derrière Louis lors d’un événement. « Comme tout parent le sait, vous faites juste ce qui doit être fait » pour amener les jeunes enfants à se comporter lors d’événements prolongés, a déclaré Tindall sur son podcast « The Good, The Bad and The Rugby ».

LE SAVIEZ-VOUS?

Le prince Charles remet à David Attenborough son deuxième titre de chevalier

L’écologiste David Attenborough a été la tête d’affiche d’une cérémonie d’investiture exceptionnelle au château de Windsor mercredi, récupérant son deuxième titre de chevalier de son collègue défenseur de l’environnement, le prince Charles.

Le prestigieux Chevalier Grand-Croix a été décerné au diffuseur de 96 ans, et il a été photographié rayonnant dans le parc du château après l’événement.

Mieux connu pour avoir réalisé des documentaires sur la nature tels que « The Blue Planet », Attenborough est considéré comme un trésor national au Royaume-Uni. En 2019, il a créé le prix Earthshot avec le prince William, qui vise à inspirer des solutions innovantes aux défis environnementaux les plus urgents auxquels la planète est confrontée.

Dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de la reine, Attenborough a livré un message sur le changement climatique et la planète, qui a été projeté sur la façade du palais de Buckingham.

William a également pris la parole pendant ce segment du concert Platinum Party, parlant à la foule des « écologistes visionnaires » du monde entier et louant son père et son grand-père décédé, le prince Philip, pour leur travail sur la protection du monde naturel.

PHOTO DE LA SEMAINE

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont partagé une photo de leur fille, Lilibet, célébrant son premier anniversaire à Windsor au milieu des festivités du jubilé du week-end.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est montrée sur cette photo lors de son premier anniversaire.

Le huitième sur le trône a eu 1 an samedi, lors du voyage de la famille à Londres pour les célébrations de la reine.

Lilibet a été nommé d’après le surnom donné à la reine par des parents et des amis proches lorsqu’elle était un petit enfant.

CITATION DE LA SEMAINE

« Quel fantastique week-end de célébrations. Voir des gens à travers le pays se réunir avec leur famille, leurs amis et leurs proches a été extrêmement spécial… Nous avons tous passé un moment incroyable, en particulier Louis. »

– Prince William et Catherine, duchesse de Cambridge

William et Kate ont réfléchi au week-end du jubilé et ont fait un clin d’œil aux bouffonneries de leur plus jeune enfant.