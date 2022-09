NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William a publié samedi un message en souvenir de sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

William s’est exprimé publiquement samedi pour la première fois depuis la mort de la matriarche royale. Le prince de Galles fraîchement nommé a publié le message via un communiqué du palais de Kensington.

“Jeudi, le monde a perdu un leader extraordinaire […] Cependant, j’ai perdu une grand-mère”, a déclaré le prince William dans son message.

Le règne de 70 ans de la reine a pris fin après sa mort le jeudi 8 septembre. La monarque britannique est décédée dans son domaine d’été Château de Balmoral, situé dans l’Aberdeenshire, en Écosse.

Buckingham Palace a annoncé que les médecins avaient recommandé que la reine soit placée sous surveillance médicale jeudi matin. Quelques heures plus tard, la reine Elizabeth II “est décédée paisiblement”, selon un message publié sur le compte de la famille royale.

William a rappelé des années de conseils de la reine dans les affaires personnelles et royales. Sa famille, a-t-il ajouté, a également bénéficié de décennies de sagesse de la part de la future matriarche.

“J’ai bénéficié de la sagesse et du réconfort de la reine dans ma cinquième décennie. Ma femme a bénéficié de ses conseils et de son soutien pendant vingt ans. Mes trois enfants doivent passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie”, le message a continué.

Sur un ton similaire au leadership stoïque de sa mère, le prince William a promis d’honorer sa mémoire en consacrant toute son attention au soutien de son père, l’actuel roi Charles III.

“Ma grand-mère a dit que le chagrin était le prix que nous payons pour l’amour. Toute la tristesse que nous ressentirons dans les semaines à venir témoignera de l’amour que nous avons ressenti pour notre extraordinaire reine. J’honorerai sa mémoire en soutenant mon père, The King, de toutes les manières possibles.”

Des membres de la famille royale ont quitté Balmoral samedi pour assister à un service de prière pour la reine Elizabeth II au Crathie Kirk voisin.

La reine aurait fréquenté régulièrement la petite église écossaise lors de ses voyages dans le nord.

Trois des quatre enfants de la reine, dont la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward, seraient à Balmoral depuis jeudi, jour du décès de la reine.