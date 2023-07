Le prince William sert des hamburgers à partir d’un food truck : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Les convives sans méfiance ont été surpris lorsque le Prince de Galles leur a personnellement servi des hamburgers végétariens dans un food truck à l’extérieur de Londres samedi ! Prince William s’est associé à la chaîne YouTube, Sorted Food, et a invité les fans à goûter au travail de trois lauréats de son prix Earthshot, qui a abouti à la création du Earthshot Burger à base de plantes, comme on le voit sur son Instagram. Pour faire connaître l’initiative environnementale dans la rue, le beau royal était sur place pour distribuer des repas aux foules sans méfiance.

« Je ne sais pas si vous avez entendu parler du prix Earthshot, mais c’est une initiative que j’ai lancée il y a environ deux ans maintenant, même si cela fait environ quatre ans – j’avais des cheveux quand ça a commencé », a déclaré le prince William dans le vidéo, mettant en valeur son célèbre esprit d’autodérision. « Il est conçu comme un prix environnemental s’attaquant aux plus grands problèmes environnementaux du monde », a-t-il ajouté.

« Tout ce que vous voyez ici vient des gagnants de l’année dernière. Ainsi, la boîte dans laquelle vous êtes sur le point de manger est construite [by] une société appelée Notpla et il n’y a pas de plastique impliqué, ils ont mis au point un revêtement d’algues. Les ingrédients à l’intérieur du hamburger sont cultivés dans une serre en Inde d’une société appelée Kheyti, et enfin, la façon dont nous les cuisinons a été sur une chose appelée Mukuru Clean Stoves, et qui est conçue par une dame au Kenya qui est venue avec le concept de réduction de la pollution de l’air.

Après avoir vu le futur roi servir des hamburgers dans le food truck, un client a déclaré : « Mon cerveau a mis trois secondes à se mettre en mémoire tampon. Est-ce que je suis en train de rêver? Ai-je assez dormi ? Un autre s’est exclamé: «J’étais à court de mots», comme l’a admis un autre convive: «J’ai été choqué – comme, j’ai gelé. De toutes les choses auxquelles je m’attendais, ce n’était pas ça.

Jamie Spaffordco-fondateur de Sorted Food, qui est connu pour promouvoir des solutions alimentaires respectueuses de l’environnement, a expliqué : « Être rejoint dans notre studio et dans le food truck par le Prince William a été un vrai moment de ‘pincement’ – l’entendre expliquer à quel point il est passionné d’aider la planète et ce que fait le prix Earthshot était incroyablement inspirant, et nous a déjà donné beaucoup d’idées pour de futurs projets sur lesquels travailler avec notre communauté.

Pendant ce temps, si le concert du food truck ne dure pas, le prince William a son autre travail sur lequel se rabattre, car il touche en effet un salaire, et un très bon salaire en plus ! L’héritier du trône britannique a reçu cette année un revenu privé du duché de Cornouailles de près de 6 millions de livres sterling, qui se convertit en plus de 7,5 millions de dollars, selon le rapport annuel 2023 du duché de Cornouailles.

Le déluge de dollars est survenu après que le prince William a hérité du domaine foncier du duché à la suite du décès de sa grand-mère, feu Reine Elizabeth IIet l’avènement de son père, Le roi Charles III. Avec le domaine, William a reçu le titre de 25e duc de Cornouailles, ce qui lui donne droit à tout excédent de bénéfices du duché.

