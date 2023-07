Le prince William sert des clients au food truck

Le prince William a choqué des membres du public sans méfiance dans un food truck à Londres lorsqu’il est apparu en tant que serveur distribuant des hamburgers végétariens.

L’héritier du trône britannique s’est associé à la chaîne Youtube Sorted Food pour créer le burger sans viande, qui a été fabriqué à l’aide des innovations environnementales des lauréats 2022 du prix Earthshot.

Dans une vidéo mise en ligne sur la chaîne dimanche, l’équipe de Sorted Food a été montrée en train de préparer les hamburgers à l’aide d’articles Earthshot qui leur ont été remis par le prince William, avant de partir les servir aux convives d’un food truck.

Lorsqu’un membre de l’équipe a demandé au «chef» quatre hamburgers Earthshot, le prince William s’est retourné, se révélant aux clients haletants.

« De toutes les choses auxquelles je m’attendais, ce n’était pas ça », a déclaré une femme dans la vidéo, demandant plus tard aux autres, « Qu’est-ce qui vient de se passer? »

« Mon cerveau a mis environ trois secondes à se mettre en mémoire tampon », a ajouté un homme. « Est-ce que je suis en train de rêver? Ai-je assez dormi ?

« J’étais à court de mots », a déclaré un autre convive.

William a déclaré à ses clients que le prix Earthshot, un projet de 10 ans qu’il a fondé en 2020, vise à « réparer et restaurer la planète ».

Le prix récompense ceux qui fournissent des solutions environnementales avant-gardistes dans cinq catégories : « Protéger et restaurer la nature », « Assainir notre air », « Revivre nos océans », « Construire un monde sans déchets » et « Réparer notre climat ».

« Être rejoint dans notre studio et dans le food truck par le prince William a été un vrai moment de ‘pincement’ – l’entendre expliquer à quel point il est passionné par l’aide à la planète et ce que fait le prix Earthshot était incroyablement inspirant, et nous a déjà donné beaucoup d’idées pour de futurs projets sur lesquels travailler avec notre communauté », a déclaré Jamie Spafford, co-fondateur de Sorted Food, dans le communiqué.

L’équipe de Sorted Food a préparé les hamburgers à base de plantes en utilisant des légumes typiques de ce qui serait cultivé dans la serre en boîte de Kheyti. L’innovation de la start-up indienne est conçue pour les petits agriculteurs, offrant à leurs cultures un abri contre les éléments imprévisibles et les ravageurs destructeurs, selon le site Web du prix.

L’équipe a ensuite cuit les aliments à l’aide de Mukuru Clean Stoves, lancés par Charlot Magayi au Kenya en 2017. Lors de la combustion, ils créent 90 % moins de pollution qu’un feu ouvert et 70 % moins qu’un four traditionnel, selon le site Web du prix.

Les hamburgers ont ensuite été servis dans des boîtes alimentaires Notpla, qui sont fabriquées à partir d’algues et de plantes au lieu de plastique.