Le prince William sera le « grand roi » de Grande-Bretagne

Le prince William sera un « grand roi » pour la Grande-Bretagne

Le prince William sera le roi dont la Grande-Bretagne a vraiment besoin, les fans royaux ont fait l’éloge du futur monarque suite à sa dernière décision.

Le palais de Kensington s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux et a partagé un extrait du prochain documentaire du prince de Galles intitulé « Prince William : We Can End Homelessness », suscitant des éloges pour le futur roi.

Un fan royal a commenté : « Le prince de Galles est le roi dont le Royaume-Uni a vraiment besoin. Son cœur pur et bon et son esprit brillant nous font l’aimer de plus en plus.





Un autre fan royal a déclaré : « SAR William, juste la perfection. Il comprend le devoir et le sacrifice. Il serait un grand roi pour son pays.





«Oh, je suis tellement excité pour ce documentaire. Je n’ai aucun doute que votre mère bien-aimée, qui vous a emmené à plusieurs reprises dans des refuges pour sans-abri, est si fière de vous.

Dans le clip documentaire, le prince William explique franchement pourquoi il est passionné par cette question.

Le futur roi déclare : « Je pense qu’il est vraiment important que nous puissions essayer de changer et de nous attaquer au récit autour du sans-abrisme.

« Nous le voyons tous les jours dans nos vies. C’est quelque chose que je veux remettre en question. »