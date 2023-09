Le prince William s’engage à soutenir les efforts de lutte contre la violence chez les jeunes lors de sa visite à une association caritative d’entraînement sportif

LE PRINCE William s’avère un KO – en promettant son soutien aux efforts de lutte contre la violence chez les jeunes.

Mais Wills, 41 ans, a refusé la chance de participer à un combat d’entraînement avec la jeune boxeuse Jess Bryden.

Le prince William a assisté à une séance de combat de boxe à Sheffield visant à aider les jeunes à tourner le dos à une vie de crime. Crédit : PA

Le prince a regardé la séance mais a décliné l’offre de s’impliquer lui-même Crédit : PA

Elle a décrit au prince comment elle avait réussi à tourner le dos aux gangs des comtés à seulement 13 ans.

En visite au siège de l’association caritative d’entraînement sportif Best à Swindon, le prince de Galles a plaisanté avec Jess, 18 ans : « J’espère que si je vous parle assez longtemps, je n’aurai pas à monter sur le ring. »

Jess, qui encadre l’association caritative créée par son père pour détourner les jeunes du crime, a déclaré qu’elle s’était « mêlée au mauvais groupe ».

Wills a qualifié son parcours de « très impressionnant ».

Les parents Don Bryden et Sarah Bryden, 52 ans, ont créé l’association caritative BEST – Be A Better You dans le but de proposer une formation sportive et un mentorat individuel qui évitent les ennuis aux adolescents et aux jeunes adultes.

Jess boxe au gymnase Scrappers ABC, mais s’entraîne également avec d’autres espoirs olympiques et amateurs au siège de la boxe britannique à Sheffield.

L’association caritative BEST – Be A Better You soutient les jeunes locaux à travers des programmes de mentorat, de coaching sportif et d’éducation qui aident les jeunes impliqués dans des domaines tels que la criminalité et la violence des gangs à prendre les mesures nécessaires. pas pour améliorer leur vie.

Wills a également pris une pause pour discuter avec le mentor de boxe Sam Stoddart, 32 ans, qui porte une prothèse de jambe après avoir perdu son membre inférieur gauche en marchant sur une mine en Afghanistan en 2012 alors qu’il servait dans les King’s Royal Hussars.