Le prince William s’efforce de nourrir la bête pour qu’elle ne dévoile pas ses fans

Les experts estiment que le prince William et Kate Middleton jouent à un jeu d’équilibriste comme jamais auparavant et qu’il s’agit de nourrir la bête royale autant que possible sans perdre leur propre mystique.

Aux yeux de M. Tim Teeman, dans son article pour La bête quotidiennec’est exactement ce qui s’est passé avec la vidéo sur le cancer de Kate.

Dans son article pour le site, le rédacteur en chef et auteur a souligné à quel point cela était « normal » car « tous ces membres de la famille royale envahissent leur propre vie privée pour se vendre à nous, comme toute célébrité disposant d’un compte sur les réseaux sociaux ; comme n’importe qui, célèbre ou non, faisant la même chose. »

Mais en fin de compte, « ils ont aussi un profond respect pour le moment où cette vie privée est, à leurs yeux, envahie ».

« La vidéo de Kate sur le cancer est donc émouvante, encourageante et porteuse de bonnes nouvelles. Mais c’est aussi un acte de conservation, une vitrine, une autodestruction d’une certaine mystique – mais j’espère que pour elle et William, pas trop de mystique. »

Dans l’ensemble, « les membres de la famille royale espèrent nourrir suffisamment la bête pour qu’elle ne montre jamais ses crocs ; pourtant, les membres de la famille royale savent que la bête montre toujours ses crocs… et pourtant, les membres de la famille royale espèrent toujours la nourrir et la cajoler – un cercle vicieux sans espoir et constamment en train de se créer. »

Avant de conclure, il a également insisté sur les dangers de cette méthode et a salué les Windsor pour leur tentative cette fois-ci, en déclarant : « La vidéo sur le cancer de Kate reconnaît implicitement cet équilibre royal impossible et cette négociation futile avec des forces curieuses hors de leur contrôle. »