Le prince William se joint au boycott sportif des médias sociaux pour lutter contre les abus

Le prince William britannique s’est joint au boycott des réseaux sociaux lancé vendredi par des clubs de football, des joueurs et des organismes sportifs visant à lutter contre les abus en ligne.

Un certain nombre d’organisations de football, dont l’Association anglaise de football et la Premier League, ont révélé qu’elles ne publieraient pas sur leurs plateformes ce week-end et la campagne a fait boule de neige.

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, observe également le black-out, qui durera de 14 h 00 GMT vendredi à 22 h 09 GMT lundi.

Dans une déclaration publiée avant le début du boycott, la Premier League a déclaré que les entreprises de médias sociaux devaient faire plus pour éradiquer les abus en ligne.

Un certain nombre de joueurs de haut niveau, dont l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford et l’arrière latéral de Chelsea Reece James, ont été victimes d’abus racistes ces derniers mois.

« La Premier League et nos clubs se tiennent aux côtés du football pour organiser ce boycott pour souligner le besoin urgent pour les entreprises de médias sociaux de faire plus pour éliminer la haine raciale », a déclaré le directeur général de la Premier League, Richard Masters.

Le prince William, qui est président de l’Association anglaise de football, a mis tout son poids derrière la campagne.

« En tant que président de la FA, je rejoins toute la communauté du football dans le boycott des réseaux sociaux ce week-end », a-t-il tweeté.

En janvier, William a dénoncé les abus racistes dans le football, les qualifiant de «méprisables» et disant que cela devait cesser après que plusieurs joueurs noirs aient été ciblés en ligne.

Un certain nombre de joueurs ont publié des déclarations peu avant le début de la manifestation vendredi, tandis que les clubs de football ont changé leur logo Twitter pour montrer leur soutien à la campagne.

Plus tôt, Manchester United a déclaré que sa propre analyse avait montré que les abus en ligne visant leurs joueurs avaient augmenté de 350% depuis 2019.

« L’analyse a révélé que depuis septembre 2019, il y a eu une augmentation de 350% des abus dirigés contre les joueurs du club », a déclaré United dans un communiqué.

« En participant à ce boycott ce week-end, nous voulons, aux côtés du reste du football anglais, faire la lumière sur la question », a déclaré le directeur général du groupe United, Richard Arnold.

Le club de Premier League a également déclaré avoir banni six fans qui auraient abusé de l’attaquant sud-coréen de Tottenham Son Heung-min sur les réseaux sociaux.

Chelsea a déclaré avoir interdit à un partisan de publier des messages antisémites en ligne.

« Suite à la conclusion de la procédure judiciaire en février, le club a mené sa propre enquête sur l’affaire et a pris la décision de bannir l’individu du Chelsea FC pour une période de 10 ans », indique un communiqué du club.

Un large éventail d’organisations sportives, notamment England Rugby, British Cycling, l’Angleterre et le Pays de Galles Cricket Board et la Fédération internationale de tennis, soutiennent le black-out.

La Formule 1 ne participe pas mais le champion du monde Lewis Hamilton a déclaré qu’il était prêt à se joindre au boycott le week-end du Grand Prix du Portugal.

Le patron de Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, estime que cela devra être répété dans la poussée du changement.

« Tout le monde sur les réseaux sociaux ne l’utilise pas mal, vous devez équilibrer et nous ne pouvons pas compromettre notre liberté, mais pour le moment, je pense que c’est une bonne mesure », a-t-il déclaré.

«Devrons-nous le répéter? Probablement, il faut du temps pour que les gens comprennent le bon message. «

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici