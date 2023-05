Le prince William scelle le couronnement de papa le roi Charles avec un baiser alors qu’il jure fidélité à son père

Le PRINCE William a scellé le couronnement de son père hier avec un baiser sur la joue.

Et le roi Charles nouvellement couronné se retourna vers son fils aîné et murmura doucement : « Merci.

Le message touchant entre le père et le fils – un moment symbolique entre le roi et son héritier – est intervenu quelques minutes après que la couronne de Saint-Édouard a été placée sur la tête de Charles III.

William, vêtu de son Ordre de la Jarretière, a occupé le devant de la scène sur le tapis doré du Coronation Theatre.

Il s’est agenouillé devant son père, qui était assis sur la chaise du couronnement alors qu’il lui prêtait allégeance. En lisant les lignes d’une carte pour s’assurer qu’il n’a commis aucune erreur, le prince a déclaré: «Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté, et je vous apporterai la foi et la vérité, en tant que votre lige de la vie et de l’intégrité physique. Alors aidez-moi Dieu.

Debout, William a ensuite touché la couronne de Saint-Édouard, puis a placé sa main gauche sur l’épaule droite de son père et a embrassé sa joue gauche.

Charles a été vu en train de dire tranquillement « Merci » et de faire un signe de tête reconnaissant à son fils aîné.

William, qui portait son uniforme de cérémonie de colonel des gardes gallois sous sa robe, était également sur place pour aider à investir son père avec son manteau Super-tunica doré pendant le service.

Le prince Harry n’a joué aucun rôle cérémoniel dans le couronnement et a été relégué au troisième rang des bancs de la famille royale, coincé à côté de Jack Brooksbank. Il s’est enfui peu de temps après, de retour en Californie.

Après la cérémonie, William, sa femme Kate et ses enfants Louis et Charlotte ont rejoint le cortège du roi et de la reine alors qu’ils quittaient l’abbaye – avec l’aîné George comme l’un des pages d’honneur du roi.

J’ai regardé la cérémonie de deux heures se dérouler parmi les 2 300 invités et j’ai regardé avec émerveillement l’ancien service qui s’est déroulé devant des millions de téléspectateurs à la maison et dans le monde.

Le service a commencé avec le sentiment d’un mariage de société détendue, avec des invités arrivant pleins de sourires et d’optimisme.

Ensuite, il est rapidement devenu un événement constitutionnel important, imprégné de 1 000 ans de symbolisme et d’insignes, notamment la reconnaissance, le serment, l’onction d’huile, la robe d’État, l’épée ornée d’offrandes et le lourd orbe.

Les visages pâles et sinistres et les costumes sombres observés à l’abbaye sept mois auparavant – lorsque la nation pleurait la défunte reine – ont été remplacés par des visages joyeux et impatients, avec des invités vêtus de violet, de rose, de lilas et de bleu.

Ant et Dec, les animateurs de I’m A Celebrity TV, ont reçu des acclamations et des rires alors qu’ils saluaient les invités sur le chemin de leurs sièges dans la nef.

Des écrans de télévision ont même été installés autour de l’Abbaye pour permettre à chacun de suivre les débats. Même les huissiers portaient des écouteurs.

Au milieu des anciennes traditions, alors que le roi et la reine atteignaient le théâtre du couronnement, un téléphone portable solitaire sonna dans la congrégation.

Le prince Harry a coupé une silhouette solitaire dans son costume du matin et s’est assis au troisième rang, obscurci de la vue de la congrégation par le panache rouge de la princesse Anne sur son uniforme Blues and Royals.

Pendant ce temps, les robes du roi et de la reine resplendissaient sur les tapis bleus et jaunes – spécialement choisis pour montrer l’or et le rouge de leurs insignes de cérémonie.

Puis, dans l’abbaye feutrée, la couronne de saint Édouard fut placée sur la tête du roi.

Le scintillement sous les projecteurs de la télévision et les bougies au-dessus du théâtre ont rendu la scène de l’Abbaye éblouissante, bien plus que quiconque ne l’aurait imaginé, même en regardant sur la télévision moderne la plus chère.

Mais après avoir attendu 70 ans son couronnement, le roi a porté la couronne de Saint-Édouard pendant seulement 20 minutes.

En deux heures, nous avons vu Charles se transformer en un roi couronné, avec la congrégation peut-être un peu trop désireuse de lui faire une sérénade.

Deux fois, nous nous sommes tous levés trop tôt pour chanter l’hymne national.

Mais lorsque le roi a finalement émergé – portant maintenant la couronne impériale de l’État – la congrégation a crié « God Save the King » et a renvoyé joyeusement Sa Majesté et la reine Camilla sur le chemin du retour au palais de Buckingham.

ÉTAPES DU RITUEL ANCIEN

Retour sur les étapes du couronnement du roi.

LA RECONNAISSANCE ET LE SERMENT

Charles a reçu la nouvelle Bible du couronnement qu’il a embrassée avant de prêter serment Crédit : Pixel8000

Chaque partie du serment était formulée comme une question au roi, qui posait sa main sur la Bible en répondant avant de signer des copies. Crédit : Pixel8000

LA reconnaissance a vu le roi Charles se tourner vers chacun des quatre points cardinaux pour être reconnu comme le véritable monarque.

A l’est, par l’archevêque de Cantorbéry. Au sud, par Lady Elish Angiolini, une Dame de l’Ordre du Chardon. À l’ouest, par Christopher Finney, titulaire de la George Cross. Et enfin, au Nord, par la Baronne Amos, Dame de l’Ordre de la Jarretière.

Après que chacun ait fait sa déclaration, l’Abbaye a répondu : « God save King Charles ».

Charles a ensuite reçu la nouvelle Bible du couronnement qu’il a embrassée avant de prêter serment. Il comprenait une nouvelle ligne dans laquelle il s’engageait à « favoriser un environnement dans lequel les personnes de toutes confessions et croyances peuvent vivre librement ». Chaque partie était formulée comme une question au roi, qui posait sa main sur la Bible en répondant avant de signer des copies.

Il est alors devenu le premier monarque à prier publiquement lors d’un couronnement.

ONCTION D’HUILE

À l’abri des regards, de l’huile sainte a ensuite été versée à l’archevêque de Cantorbéry pour oindre le roi Charles sur sa « main, sa poitrine et sa tête ». Crédit : AP

PEUT-ÊTRE que la partie la plus sacrée et la plus symbolique de la cérémonie s’est déroulée derrière des paravents.

Le roi Charles a retiré sa robe d’État avant de s’asseoir dans la chaise de couronnement du roi Édouard Ier, qui fait partie des services de couronnement remontant à 1399.

À l’abri des regards, de l’huile sainte a ensuite été versée de l’Ampulla en forme d’aigle de 1661 dans la cuillère de couronnement du XIIe siècle pour que l’archevêque de Cantorbéry oigne le roi Charles sur sa « main, poitrine et tête ».

VOLER LE MONARQUE

Pour l’onction, le roi a mis le Colobium Sindonis, une tunique de lin blanc sans manches Crédit : Sky News

Habillage solennel pendant que Robing the monarque est effectué Crédit : BBC/UNPIXS

Enfin, la Supertunica, une couche d’or sur toute la longueur, a été superposée, ainsi que la ceinture d’épée du couronnement – appelée The Girdle Crédit : Pixel8000

Au début du service, le roi a enfilé un surcot de velours rouge, porté par George VI lors de son couronnement en 1937. En plus, Charles portait la robe d’État, garnie de dentelle et d’hermine.

Pour l’onction, le roi a revêtu le Colobium Sindonis, une tunique de lin blanc sans manches. Enfin, la Supertunica, une couche d’or sur toute la longueur, a été superposée, ainsi que la ceinture d’épée du couronnement – appelée The Girdle.

Ces objets précieux font partie de l’histoire, avec la Supertunica portée par le roi George V, le roi George VI et la reine Elizabeth II.

REGALIA & HOMMAGE

Le roi a été présenté avec ses insignes – ici nous voyons l’Orb Crédit : Pixel8000

Les autres articles comprenaient le bracelet Armills et le gant Coronation Crédit : Pixel8000

Le roi avec l’épée d’offrande ornée de bijoux Crédit : Reuters

LE roi a été présenté avec ses insignes – en commençant par les éperons d’or de 1661.

L’épée d’offrande ornée de bijoux suivait, devant un petit sac en velours, contenant 100 pièces de 50 pence nouvellement frappées représentant le roi.

D’autres articles comprenaient le bracelet Armills, le gant Coronation et l’Orb doré.

Puis vint la pièce maîtresse de la journée – l’éblouissante couronne de Saint-Édouard placée sur sa tête.

L’hommage, dirigé par l’archevêque de Cantorbéry et le prince William, a mis fin au rituel, alors que des millions de personnes ont prêté allégeance au roi.