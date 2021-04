Le PRINCE William a rendu aujourd’hui un hommage émouvant à son grand-père Philip avec Kate Middleton.

Le duc de Cambridge a évoqué sa tristesse après le décès du duc de 99 ans vendredi.

Le prince William et Kate Middleton ont rendu hommage au duc d’Édimbourg Crédit: Alamy

Le duc et la duchesse ont parlé de leur tristesse aujourd’hui après le décès de Philip vendredi Crédits: Getty

William s’est également retiré de son discours Bafta après la mort de Philip Crédits: Getty

Dans une déclaration, Wills et Kate ont déclaré: «Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à sa femme et sa reine, et à notre famille.

«Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais aussi sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour faire connaissance avec mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

«Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens contagieux de l’aventure ainsi que son sens de l’humour espiègle!

«Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire.

« Catherine et moi continuerons à faire ce qu’il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir. Mon grand-père me manquera, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »

Vendredi, le couple a rendu hommage en mettant à jour son site Web avec un grand portrait en noir et blanc du prince Philip.

Le cliché touchant montre le duc souriant largement à la caméra, habillé formellement d’un costume.

Samedi, le prince William s’est retiré de son discours de Bafta en signe de respect après la mort du prince Philip.

Les hommages ont afflué pour se souvenir du duc d’Édimbourg depuis son décès «pacifiquement» au château de Windsor vendredi.

Le prince Andrew, 61 ans, a déclaré hier que la reine s’était retrouvée avec un «immense vide» après sa mort alors qu’il se souvenait du duc comme du «grand-père de la nation».

Le prince a déclaré que la monarque de 94 ans avait décrit le décès de son mari comme un « miracle ».

Il a déclaré: « Elle l’a décrit comme ayant laissé un vide énorme dans sa vie, mais nous, la famille – ceux qui sont les plus proches – nous rassemblons pour nous assurer que nous y sommes. »

Et il a dit aux journalistes qu’il chérirait toujours ses souvenirs de son père, le décrivant comme « si calme » et « toujours quelqu’un vers qui on peut aller ».

La reine Elizabeth, le prince Philip et le prince William assistent au dévoilement de la statue de Windsor Grays le 31 mars 2014 Crédits: Getty – Contributeur

Le duc d’Édimbourg s’entretient avec ses petits-fils le prince William et le prince Harry lors du défilé du souverain à l’académie militaire de Sandhurst Crédits: Tim Graham – Getty

Le duc et la duchesse de Cambridge ont rendu hommage sur leur site Web hier Crédit: Royalfoundation.com

William et Kate avec Philip, le prince George et la princesse Charlotte à Trooping the Colour en 2017 Crédits: Getty

Andrew, s’exprimant publiquement pour la première fois depuis son entretien avec Newsnight avec Emily Maitlis en 2019, a déclaré que la mort de son père était une « terrible perte ».

«Mon père m’a dit au téléphone il y a quelques mois:« Nous sommes tous dans le même bateau », et nous devons toujours nous en souvenir», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Sophie Wessex, qui était en larmes en disant que la reine avait été « incroyable », avait également l’air émue hier.

Se souvenant du duc d’Édimbourg, elle a déclaré: « Il a toujours échangé des mots avec tout le monde parce que peu importe ce que quelqu’un faisait dans et autour du domaine ici (à Windsor) et partout ailleurs, ils signifiaient tous beaucoup pour lui et il a toujours s’intéressait très personnellement à tout ce qu’ils faisaient.

‘TRÈS TRISTE’

« Donc, ils ont tous des histoires à raconter et la plupart d’entre eux sont également assez drôles. »

Son mari, le prince Edward, qui a fréquenté l’église avec le petit groupe de Royals, a déclaré: «C’est un peu un choc.

«Même si on essaie de se préparer à quelque chose comme ça, c’est toujours un choc terrible, et nous essayons de composer avec ça.

« C’est très, très triste. »

Philip avec son petit-fils William aux funérailles de Diana Crédits: Rex

Pendant ce temps, le prince Harry a fait hier le voyage de 5400 miles au Royaume-Uni pour s’assurer qu’il pouvait assister aux funérailles de son grand-père Philip.

Le duc de Sussex a été vu descendre d’un vol British Airways en provenance de Los Angeles qui est arrivé à Heathrow à 13 h 15.

Des sources proches du couple ont déclaré que Meghan, 39 ans, voulait rejoindre son mari mais que son médecin lui a déconseillé de voyager car elle est enceinte de leur deuxième enfant.

C’est la première fois qu’Harry est au Royaume-Uni depuis mars dernier – et intervient alors que la famille royale a ordonné une trêve sur le contenu de son interview explosive d’Oprah Winfrey pour se concentrer sur l’honneur du prince Philip.

La reine a déclaré une période de deuil royal de deux semaines.

Un initié a déclaré: «Les conversations familiales porteront désormais sur le décès du prince Philip – et rien d’autre.

« La reine a déclaré le deuil royal pendant deux semaines, il est donc clair que c’est l’objectif. »

Harry verra sa famille – y compris son frère William et son père Charles – pour la première fois depuis qu’il a déménagé à Los Angeles il y a un an Crédits: Getty – Contributeur