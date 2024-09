Le prince William salue les efforts déployés pour lutter contre les sans-abri à Aberdeen

Homewards a été lancé dans six villes du Royaume-Uni : Aberdeen, Newport, Lambeth, Belfast, Sheffield et trois villes voisines du Dorset : Poole, Bournemouth et Christchurch.

La visite du prince William comprenait les bureaux de l’association caritative pour le logement et les sans-abri Shelter Scotland, pour rencontrer le personnel et certaines des personnes aidées.

L’association caritative est membre de la coalition d’Aberdeen de son projet Homewards.

Le prince a déjà déclaré que les sans-abri ne devraient pas exister dans une « société moderne et progressiste ».