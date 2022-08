Le prince William salue la peine de 5 ans pour un trafiquant d’ivoire et de cornes de rhinocéros

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William a salué la peine de 63 mois pour un homme qui a fait le trafic de cornes de rhinocéros et d’ivoire d’éléphants comme une “victoire significative” cette semaine.

Moazu Kromah, 49 ans, qui a gagné des millions de dollars en braconnant et en trafiquant illégalement des animaux en voie de disparition, a été condamné jeudi à plus de cinq ans de prison dans une salle d’audience de New York.

Kromah, qui vivait en Ouganda, avait aidé à braconner plus de 35 rhinocéros et 100 éléphants entre 2012 et 2019, selon le district sud de New York. Il a été extradé vers les États-Unis en 2019.

“La condamnation d’aujourd’hui démontre à la fois ce qui est possible lorsqu’une réponse internationale coordonnée est apportée contre le commerce illégal d’espèces sauvages, et pourquoi elle est essentielle”, a déclaré William dans un communiqué après la condamnation. “Il s’agit d’une victoire importante et d’une affaire marquante. Depuis plus d’une décennie, sa complexité a été habilement gérée par une alliance mondiale d’agences internationales d’application de la loi, de gouvernements, d’ONG et d’organisations du secteur privé, y compris un certain nombre de brillants partenaires de United for Wildlife. “

En mars, Kromah a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre un trafic d’espèces sauvages et à deux chefs de trafic d’espèces sauvages.

William a poursuivi que la condamnation était “la preuve que nous avons les outils pour lutter contre ce crime insidieux” et un “témoignage de la coopération internationale”.

Il a déclaré qu’en raison des personnes impliquées dans l’affaire, “des centaines d’animaux en voie de disparition et les communautés qui vivent à leurs côtés ont été protégées, envoyant le message le plus fort possible qu’ensemble, nous pouvons vaincre le commerce illégal d’espèces sauvages”.

Le procureur Damien Williams a accepté. “La condamnation d’aujourd’hui démontre que ceux qui sont responsables de la décimation des populations mondiales d’animaux en voie de disparition et menacés protégés par des accords internationaux feront face à de graves conséquences”, a-t-il déclaré.

Kromah, ainsi que deux co-conspirateurs, Amara Cherif et Mansur Mohamed Surur, étaient membres d’une entreprise criminelle basée en Ouganda et dans d’autres pays africains qui se livraient à un trafic et à une contrebande à grande échelle, dont environ 190 kilogrammes de cornes de rhinocéros et au moins 10 tonnes d’ivoire d’éléphant d’une valeur d’au moins 7,4 millions de dollars.

En mars et juin 2018, des agents américains ont intercepté des colis séparés contenant des cornes de rhinocéros destinés aux acheteurs de Manhattan.

Le prince a été un ardent défenseur de la conservation pendant des années, y compris l’organisation à but non lucratif United for Wildlife, qu’il a fondée et a participé à traduire Kromah en justice, selon le magazine People.

William a également fondé le prix Earthshot, qui accorde des subventions pour l’environnementalisme.

La Royal Foundation, une organisation caritative fondée par lui, conserve cependant de manière controversée des investissements dans une banque qui soutient les combustibles fossiles et investit également dans un fonds qui se présente comme vert mais détient des actions dans de grandes entreprises alimentaires qui achètent de l’huile de palme à des entreprises liées à la déforestation.

La Royal Foundation a déclaré par e-mail à l’Associated Press qu’elle avait suivi les directives de l’Église d’Angleterre sur l’investissement éthique depuis 2015 et qu’elle allait au-delà.

“Nous prenons nos politiques d’investissement très au sérieux et les révisons régulièrement”, indique le communiqué.

Il n’est pas clair si William a un rôle dans les décisions d’investissement de l’organisme de bienfaisance.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.