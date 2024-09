Le prince William rompt le silence sur ses projets de retrouvailles avec le prince Harry

Le prince William semble avoir clarifié sa position concernant la réconciliation avec son frère éloigné, le prince Harry, après avoir formulé un vœu pour son 40e anniversaire.

Pour les non-initiés, la famille royale, dont le roi Charles, le prince de Galles et son épouse Catherine, ont publié une déclaration pour souhaiter au duc de Sussex un joyeux anniversaire.

Le message sur le compte officiel des réseaux sociaux du prince et de la princesse de Galles dit : « Je souhaite un joyeux 40e anniversaire au duc de Sussex ! »

Cependant, The Daily Beast a rapporté que l’ami proche de William et Catherine a révélé que le futur roi d’Angleterre n’avait pas l’intention de se réconcilier avec l’ancien membre de la famille royale en activité.

« La vérité est que William n’a aucun intérêt pour le moment à contacter Harry et Meghan », a déclaré la source.

Une source proche a ajouté : « Il considère ce que Harry a dit dans son livre comme impardonnable et, ce qui est compréhensible étant donné le diagnostic de cancer de Catherine, il veut simplement se concentrer sur sa femme et sa famille en premier et sur son travail en second. »

Le rapport suggère que les priorités de William ont changé et qu’il n’y a pas de place pour un « processus de réconciliation compliqué avec Harry ».