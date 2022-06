Le prince William revient sur sa tournée controversée dans les Caraïbes : « Nous avons tellement appris »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William réfléchit à sa tournée controversée dans les Caraïbes royales du début de cette année.

Mercredi, le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté au dévoilement du National Windrush Monument à la gare de Waterloo, où le prince a tendu la main à la communauté caribéenne du Royaume-Uni dans un discours révolutionnaire.

Windrush Day a été nommé en l’honneur de l’Empire Windrush, un navire qui a amené des centaines d’immigrants caribéens au Royaume-Uni en juin 1948 pour aider à combler une pénurie de main-d’œuvre après la Seconde Guerre mondiale, a rapporté le magazine People. Selon le point de vente, des milliers de personnes, appelées « The Windrush Generation », se sont installées au Royaume-Uni pour aider les villes et les industries à se reconstruire après la guerre jusqu’au début des années 70. En 2018, Windrush Day a été officiellement marqué comme un jour de célébration par le gouvernement.

Le point de vente a noté que la célébration inaugurale a eu lieu au milieu du scandale Windrush, qui a vu des centaines d’immigrants caribéens vivre et travailler au Royaume-Uni ciblés à tort par les forces de l’ordre en matière d’immigration. Le monument a été créé pour symboliser le courage et la résilience du peuple anglo-caribéen.

KATE MIDDLETON ET LE PRINCE WILLIAM APPARAISSENT DANS LE PREMIER PORTRAIT COMMUN OFFICIEL

L’apparition du couple est survenue des mois après avoir entrepris une tournée dans les Caraïbes en mars. Ils ont non seulement fait face à des réactions négatives pour leur visite, mais ils ont également rencontré des tensions croissantes dans les pays où la grand-mère de William, la reine Elizabeth, reste chef d’État.

Lors de son discours lors du dévoilement, William a décrit à quel point la diversité est « si importante pour notre pays ».

« Ma famille est fière de célébrer cela depuis des décennies – que ce soit grâce au soutien de mon père le jour du vent ou plus récemment lors du jubilé de platine de ma grand-mère, alors que des personnes de toutes les communautés et de tous les horizons se sont réunies pour reconnaître tout ce qui a changé au cours de la 70 dernières années et regarde vers l’avenir », a déclaré le quadragénaire

« C’est quelque chose qui a trouvé un écho chez Catherine et moi après notre visite dans les Caraïbes plus tôt cette année », a-t-il poursuivi. « Notre voyage a été l’occasion de réfléchir et nous avons beaucoup appris. Non seulement sur les différents problèmes qui comptent le plus pour les habitants de la région, mais aussi sur la façon dont le passé pèse lourdement sur le présent. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Auparavant, William a parlé de la future gouvernance des nations des Caraïbes après sa tournée.

« Je sais que cette tournée a mis en évidence des questions encore plus pointues sur le passé et l’avenir », a déclaré le prince à l’époque. « Au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, c’est au peuple de décider de l’avenir. Les tournées à l’étranger sont l’occasion de réfléchir. Vous apprenez tellement. Ce qui préoccupe les premiers ministres. Les espoirs et les ambitions des écoliers. défis quotidiens auxquels sont confrontées les familles et les communautés… Nous avons vraiment apprécié de passer du temps avec les communautés des trois pays, en comprenant mieux les problèmes qui les intéressent le plus. »

« Catherine et moi sommes déterminés à rendre service », a poursuivi William. « Pour nous, il ne s’agit pas de dire aux gens quoi faire. Il s’agit de les servir et de les soutenir de la manière qu’ils jugent la meilleure, en utilisant la plateforme que nous avons la chance d’avoir. C’est pourquoi des tournées comme celle-ci réaffirment notre désir de servir les gens. du Commonwealth et d’écouter les communautés du monde entier. Qui le Commonwealth choisit pour diriger sa famille à l’avenir n’est pas ce que je pense. Ce qui compte pour nous, c’est le potentiel que la famille du Commonwealth a pour créer un avenir meilleur pour le les gens qui la composent, et notre engagement à servir et à soutenir du mieux que nous pouvons. »

La tournée royale a été critiquée comme étant « sourde » pour avoir perpétué des images de la domination coloniale britannique. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré au duc et à la duchesse de Cambridge que son pays avait l’intention de devenir une république, supprimant le monarque britannique à la tête de l’État.

À L’INTÉRIEUR DE LA CÉLÉBRATION DU 40E ANNIVERSAIRE « PRIVÉE » DU PRINCE WILLIAM : EXPERT ROYAL

Les jeunes membres de la famille royale ont visité les trois nations en tant que représentants de la reine, 96 ans, qui a récemment célébré ses 70 ans sur le trône. Au cours de ces sept décennies, elle a été chef d’État du Royaume-Uni et de 14 « royaumes » qui étaient autrefois des colonies de l’Empire britannique et sont maintenant des pays indépendants.

Le couple royal a été accueilli par des manifestants exigeant des excuses pour le rôle joué par la Grande-Bretagne dans l’asservissement de millions d’Africains et des réparations pour les dommages causés par l’esclavage. Lors d’un discours en Jamaïque, William a exprimé sa « profonde tristesse » pour l’esclavage, mais s’est abstenu de présenter des excuses.

William a reconnu la nature changeante des liens entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies lors d’un discours vendredi soir à Nassau, la capitale des Bahamas.

« Nous soutenons avec fierté et respectons vos décisions concernant votre avenir », a déclaré William. « Les relations évoluent. L’amitié perdure. »

COMMENT LES JEUNES ROYAUX ONT ÉTÉ DES « VOLEURS DE SCÈNE » ET « MODERNISENT LA MONARCHIE »: EXPERT

Quelle que soit la décision des anciennes colonies concernant leur relation continue avec la couronne, William a déclaré qu’il souhaitait continuer à les servir par le biais du Commonwealth, une association volontaire de 54 pays ayant des liens historiques avec la Grande-Bretagne. La reine a été à la tête du Commonwealth tout au long de son règne et le prince Charles, le père de William, est son successeur désigné.

Le voyage du couple au Belize a également connu un contretemps lorsqu’une visite prévue dans une ferme de cacao au Belize a été annulée en raison de l’opposition locale.

Selon des informations locales, une manifestation a été organisée pour s’opposer à la visite royale à la ferme de cacao Akte ‘il Ha dans le village d’Indian Creek, au pied des montagnes Maya. Le journal bélizien Channel 7 a rapporté qu’il y avait un différend entre les habitants du village et Flora and Fauna International, une organisation caritative de conservation que William soutient en tant que mécène.

Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré à Fox News Digital qu' »en raison de problèmes sensibles impliquant la communauté d’Indian Creek, la visite a été déplacée vers un autre endroit ».

LE PRINCE WILLIAM VEND TRANQUILLEMENT DES MAGAZINES DANS LES RUES DE LONDRES POUR AIDER LES SANS-ABRI

En novembre, Charles, 73 ans, a dénoncé « l’atrocité de l’esclavage » et l’héritage britannique de la traite des esclaves alors que la Barbade renvoyait sa mère, la reine, à la tête de l’État.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.