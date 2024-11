Le prince William revient dans un « lieu spécial » en Afrique pour la remise du prix Earthshot

La mère du prince William, Diana, avait de nombreuses associations avec le continent, notamment en soutenant une organisation caritative de déminage, et son retour là-bas en tant que jeune homme semblait avoir laissé un impact émotionnel.

Un projet visant à redonner vie à l’océan et à promouvoir l’utilisation des algues figure parmi les finalistes

L’accent est mis sur les idées africaines pour l’événement de cette année, avec plus de 400 projets dirigés par des Africains nominés et 350 autres liés au continent.

Le Prix ​​Earthshot décerné pour la première fois en 2021, soutient des projets durables et respectueux de l’environnement du monde entier, cinq lauréats recevant chacun 1 million de livres sterling.

« C’est en Namibie en 2018 que j’ai réalisé le pouvoir des solutions innovantes et positives aux problèmes environnementaux qui pouvaient entraîner des changements transformateurs pour les humains et la nature », a déclaré le prince William.

Le prince William affirme qu’il ramène son prix environnemental à ses racines africaines, car une visite en Namibie a été « l’inspiration fondatrice » et le « lieu de naissance » des prix.

Même si l’Afrique génère le moins d’émissions liées au réchauffement climatique, bon nombre de ses pays sont parmi les plus vulnérables au changement climatique.

L’accent est mis sur les résultats tangibles, en mettant à l’échelle les bonnes idées pour avoir un impact plus important. Par exemple, l’un des finalistes de l’année dernière était un projet visant à réduire la pollution de l’air provenant des pneus de voiture et qui est actuellement développé en partenariat avec Uber au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« D’ici la fin de la semaine, je souhaite que le Prix Earthshot ait fourni une plateforme à tous ces innovateurs apportant des changements pour leurs communautés, encouragé les investisseurs potentiels à accélérer la mise à l’échelle des solutions africaines et inspiré les jeunes de toute l’Afrique engagés dans les questions climatiques. « , déclare le prince William.

Conformément au thème vert, les invités arriveront sur un tapis vert plutôt que rouge et les monuments sud-africains seront éclairés par une lumière verte.

Le prince assistera à la cérémonie de remise des prix le 6 novembre, qui comprendra l’interprétation d’une chanson du Roi Lion au sommet de la Montagne de la Table, l’événement étant disponible sur BBC iPlayer.