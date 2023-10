Le prince William révèle une chose que Kate Middleton fait à la maison et qui le fait transpirer

Le prince William a révélé la seule chose que sa femme fait à la maison et qui le fait « trop ​​transpirer ».

Le prince William et Kate Middleton ont partagé leurs habitudes culinaires dans une nouvelle interview et la princesse de Galles a déclaré qu’elle devait parfois garder les épices du curry pour William.

« Est-ce que tu cuisines ? » Kate a demandé à William après qu’on leur ait demandé ce qu’ils allaient dîner lors de l’apparition de mardi sur « Going Home with Vick and Jordan » de Radio 1.

« Non, je pense que ce sera probablement un curry, n’est-ce pas ce soir ? » Guillaume répondit.

KATE MIDDLETON A MIS LA RÉCONCILIATION AVEC LE PRINCE HARRY « INCROYABLEMENT DÉLOYAL » ET MEGHAN MARKLE SUR « GLACE » : EXPERTS

« Alors tu me regardes ? » Kate a répondu.

« Cela dépend de l’heure à laquelle nous revenons », a déclaré William avant que Kate ne réponde: « Ouais, ce sera probablement un saumon au curry ou teriyaki, quelque chose comme ça. »

Les animateurs de l’émission de radio se sont ensuite penchés davantage sur les habitudes alimentaires des membres de la famille royale en leur demandant comment le couple préférait leur curry.

« Je ne peux pas mettre trop d’épices, je commence à transpirer. Ce n’est pas attrayant », a expliqué William.

« Alors que j’aime les épices, je dois donc faire cuire le curry, puis ajouter les épices, des épices supplémentaires à la fin », a expliqué Kate.

William a ensuite admis que Kate « doit l’introduire doucement parce que sinon je transpire trop. Ce n’est pas beau à voir ! »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Le prince William et Kate sont sortis mardi en l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale. Le couple a assisté à un forum à Birmingham pour l’occasion – aux côtés de BBC Radio 1 et The Mix.

Kate a prononcé un discours lors de l’événement, selon le magazine People.

« Aujourd’hui, plus de gens que jamais se sentent habilités à parler de leur santé mentale. C’est un grand pas en avant », a-t-elle déclaré à la foule. « William et moi continuons d’être inspirés de voir des jeunes, comme vous tous ici aujourd’hui, mener cette charge – en étant particulièrement courageux en ayant vous-même certaines de ces conversations. En tant que génération, vous valorisez et parlez davantage de votre santé mentale que jamais auparavant. vous – quelque chose que nous admirons et applaudissons vraiment.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Middleton a pris une page du livre de mode de sa belle-sœur Meghan Markle pour un événement mercredi et arborait pour le moment un look crème monochrome. Elle a choisi un pull à manches longues et une jupe longue assortie associée à des talons nude.

Au milieu de la journée du prince et de la princesse de Galles, Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur propre apparition à New York lors d’un sommet en personne pour soutenir la Journée mondiale de la santé mentale pour leur Fondation Archewell.

Markle portait également un look crème monochrome. La duchesse de Sussex a choisi un haut à épaules dénudées avec un pantalon large. Elle a été rejointe par le prince Harry alors qu’ils évitaient furtivement les paparazzi en se déplaçant de parking en parking.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS