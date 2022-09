Le PRINCE William “a montré des signes de son chagrin” à la mort de la reine alors qu’il se tenait derrière son père, le roi Charles, déclaré monarque aujourd’hui.

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré que Charles semblait “assuré” et “confiant”, tandis que le prince William avait l’air “consciencieux”.

Le prince William soutient consciencieusement son père, le roi Charles, officiellement assermenté en tant que monarque aujourd’hui Crédit: Sky News



Le roi Charles était surveillé par son fils, le prince William, et sa reine consort, Camilla Crédit : PA

Le nouveau prince de Galles signe le serment de maintenir la sécurité de l’Église en Écosse lors du Conseil d’adhésion Crédit : PA

William se tenait derrière Charles alors qu’il signait son serment Crédit : PA

Judi a ajouté que le duc de Cornouailles et de Cambridge a montré son soutien au nouveau roi en “reflétant” son langage corporel lors de la cérémonie.

L’expert a déclaré à The Sun Online: «Le langage corporel de Charles a changé du jour au lendemain, passant d’un homme vulnérable, émotif et en larmes hier à un roi confiant, assuré et beaucoup plus puissant aujourd’hui.

«Son soutien et son soutien sont venus de son fils et de sa femme qui se tenaient consciencieusement derrière lui.

“Leurs poses en miroir indiquaient qu’ils travailleraient désormais comme une équipe partageant les mêmes idées, alors que l’expression de William était encore principalement celle du chagrin, avec ses sourcils froncés et son expression douloureuse lorsque les funérailles ont été mentionnées.”

Le roi Charles III a juré aujourd’hui de suivre “l’exemple inspirant” de la reine alors qu’il était officiellement déclaré monarque lors d’une cérémonie d’adhésion historique.

Le royal est automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle a été confirmé ce matin.

Une cérémonie a été organisée par le Conseil d’adhésion au palais St James, à laquelle le roi Charles III n’a pas assisté, conformément à la tradition.

Il est ensuite entré plus tard dans la salle du trône où il a juré de suivre “l’exemple inspirant” de la reine devant le prince William et la reine Camilla.

Le roi a déclaré: “Je sais à quel point vous, la nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie.

“C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

“Pour nous tous en tant que famille, comme pour ce royaume et la grande famille des nations dont il fait partie, ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

“Le règne de ma Mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.”

Le roi Charles a également approuvé une ordonnance selon laquelle le jour des funérailles de la reine, qui reste à déterminer, sera un jour férié.

Le prince William a signé plus tôt la proclamation pour le faire officiellement roi.

C’est la première fois qu’il est vu en public depuis la mort de sa grand-mère.

Le roi a également fait l’éloge de son épouse “bien-aimée”, la reine consort Camilla, qui a également ajouté son nom au document historique.

Une acclamation de “God Save the King” a été donnée lors de la toute première cérémonie d’accession télévisée.

Les formalités interviennent après que le roi Charles s’est engagé hier soir à suivre la vie de service de sa “maman chérie” lors de son premier discours à la nation.

Il a également parlé de sa « profonde tristesse » à sa mort et a salué « l’affection, l’admiration et le respect » que la reine a inspirés qui « sont devenus la marque de fabrique de son règne ».

Il a serré la main de sympathisants alors qu’il entamait son premier jour en tant que monarque du pays après une attente de 70 ans pour le trône.

Un partisan trop enthousiaste a même embrassé le roi sur la joue en violation du protocole.

Il a ensuite visité de manière poignante la mer de fleurs laissée à sa mère et s’est arrêté pour un moment de réflexion silencieuse.

La déclaration a été faite dans la salle du trône du palais St James Crédit : PA

Charles a juré de suivre «l’exemple inspirant» de la reine Crédit : PA

Vendredi, le roi Charles III et la reine voient les hommages laissés devant le palais de Buckingham Crédit : PA

Charles est devenu roi après la mort de sa mère Crédit : Reuters