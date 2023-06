Le prince William révèle que le travail caritatif de la princesse Diana lui a laissé une « impression profonde et durable »

Le prince William suit les traces de sa défunte mère.

Lundi, le prince de Galles a présenté un plan quinquennal pour rendre le sans-abrisme au Royaume-Uni « rare, bref et non répété ».

L’héritier du trône a partagé que sa mère, la princesse Diana, l’avait emmené pour la première fois dans un refuge à l’âge de 11 ans. « Les visites que nous avons faites ont laissé une impression profonde et durable », a-t-il ajouté.

« J’ai rencontré tellement de gens extraordinaires et écouté tellement d’histoires personnelles déchirantes », a-t-il déclaré lors de sa visite à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale dans le sud de Londres. « Trop de gens se sont retrouvés sans un endroit stable et permanent où se sentir chez eux. »

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON PROPOSENT DE REMPLACER LES ARTICLES VOLÉS DE L’ÉGLISE GALLOISE : « TRÈS INATTENDU ET GENTIL »

Ce n’est pas la première fois que William se concentre sur la lutte contre l’itinérance. En 2009, il a souligné le problème en dormant dans les rues du sud de Londres, et l’année dernière, il a été repéré dans une rue de Londres en train de vendre le Big Issue, un magazine qui soutient les sans-abri.

William a lancé l’initiative lundi en visitant des projets pilotes qui ont reçu des subventions allant jusqu’à 500 000 livres (637 000 $) chacun de la Royal Foundation, l’organisme de bienfaisance qui soutient le travail de William et de sa femme, Kate Middleton.

L’initiative, connue sous le nom de Homewards, implique des efforts de collaboration entre les habitants, les organisations et les entreprises locales pour développer des programmes adaptés aux besoins de leurs communautés.

William a pour objectif de se tourner vers des pays qui ont presque éliminé le sans-abrisme, comme la Finlande, pour ouvrir la voie aux personnes en crise afin qu’elles reçoivent un logement permanent dans un premier temps avant d’essayer de résoudre d’autres problèmes tels que la toxicomanie, a déclaré William.

« C’est une grande tâche, mais je crois fermement qu’en travaillant ensemble, il est possible de rendre l’itinérance rare, brève et non répétée, et je suis très impatient de travailler avec nos six sites pour faire de notre ambition une réalité », a déclaré William. dans un rapport.

William a annoncé le plan alors que la hausse des loyers et la pénurie de logements abordables poussent davantage de personnes à l’itinérance au milieu de la plus forte baisse du niveau de vie depuis la Seconde Guerre mondiale. Des recherches récentes indiquent que plus de 300 000 personnes à travers le Royaume-Uni n’ont pas de logement permanent une nuit donnée, y compris celles qui dorment dans la rue, vivent dans des voitures, séjournent dans des auberges ou demandent temporairement l’aide de leur famille et de leurs amis, a déclaré Homewards.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans une récente interview accordée au journal londonien Sunday Times, William a reconnu qu’il était « l’un des défenseurs les plus improbables de cette cause », compte tenu de ses nombreuses propriétés de luxe, notamment le contrôle du duché de Cornouailles, qui s’étend sur 52 000 hectares (128 500 acres) en Angleterre.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il était prévu de créer des logements abordables dans le duché de Cornouailles, il a répondu « Absolument ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le logement social », a-t-il déclaré au Times. « Vous le verrez quand il sera prêt. Je ne suis pas un expert en politique, mais je le pousse où je peux. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport