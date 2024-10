Le prince William révèle le nouveau passe-temps surprenant du prince George : « Il adore ça… » – Entertainment News

BANG Showbiz- 4 octobre 2024 / 6h55 | Histoire : 510128

Prince George s’est mis à la plongée sous-marine.

Le royal de 11 ans – qui est le fils du prince William et de Catherine, princesse de Galles – « adore absolument » le sport sous-marin, a révélé son père lors d’un engagement public à la piscine communautaire de Birtley à Tyne and Wear, en Angleterre, jeudi ( 03.10.24) lors d’une rencontre avec les nageurs olympiques Adam Peaty et Tom Dean.

Il a déclaré : « George adore la plongée sous-marine. Il a 11 ans. Nous l’avons pris en charge en pensant qu’il paniquerait. Il adore ça. C’est juste pour lui faire découvrir le monde de l’eau. »

En 2022, William et sa femme ont fait de la plongée sous-marine au cours de leur tournée royale dans les Caraïbes à South Water Caye pour voir la barrière de corail du Belize.

À l’époque, William avait déclaré : « Vraiment fantastique de voir l’environnement sous-marin ici au Belize, et quel merveilleux travail ils ont fait pour protéger la vie des coraux et des poissons ! »

Le prince et la princesse de Galles – qui ont également ensemble la princesse Charlotte, le prince Louis de neuf et six ans – ne sont pas étrangers à l’eau, puisque William a joué au water-polo pour Eton College et l’Université de St. Andrews tandis que Catherine a joué au water-polo pour l’Eton College et l’Université de St. Andrews. est connu pour utiliser la nage en eau froide comme méthode de remise en forme.

S’exprimant sur le podcast « The Good, The Bad The Rugby » en 2023, elle a expliqué au beau-cousin de William, Mike Tindall : « Plus il fait froid, mieux c’est. J’adore ça. Un peu au point où William dit : « Catherine, tu es fou. Et il fait noir et il pleut ! »

Pendant ce temps, le prince William a également révélé qu’il avait tellement voulu assister aux Jeux olympiques de Paris cet été, mais qu’il avait décidé de rester à la maison et de regarder l’événement sportif de masse à la télévision alors que Catherine suivait une chimiothérapie préventive, qu’elle a maintenant terminée et a récemment annoncé qu’elle allait « sans cancer ».

Il a déclaré : « J’avais tellement envie de venir, mais je dois dire qu’après avoir lu l’interview de quelqu’un sur le COVID, j’ai décidé, parce que ma femme suivait manifestement une chimio, que je ne voulais pas risquer de ramener le COVID à la maison, alors Adam m’a très gentiment rappelé. moi que c’était toujours une chose ! Mais nous avons regardé tout cela tous les jours.