Le prince William rend visite à Kate à l’hôpital après une opération abdominale

LONDRES — Le prince William a rendu visite jeudi à son épouse, Kate, dans un hôpital de Londres, où elle se remet d’une opération abdominale.

Les médias britanniques ont rapporté que la princesse de Galles, 42 ans, « se portait bien » après l’opération, dont les détails n’ont pas été divulgués.

Les responsables royaux ont annoncé mercredi que Kate avait subi une intervention chirurgicale et qu’elle devrait rester à la clinique privée de Londres pendant 10 à 14 jours. Elle ne devrait pas reprendre ses fonctions publiques avant avril. Le bureau de la princesse au palais de Kensington n’a pas donné plus de détails, mais a déclaré que son état n’était pas cancéreux. Bien qu’elle soit généralement en bonne santé, Kate a été hospitalisée alors qu’elle était enceinte en raison de graves nausées matinales.

Le prince William s’éloigne jeudi de la clinique de Londres où son épouse, Kate, princesse de Galles, a été opérée. Henry Nicholls / AFP via Getty Images

William, héritier du trône, a également reporté certaines fonctions officielles afin de pouvoir consacrer du temps à sa femme et à leurs trois enfants.

Peu de temps après l’annonce de l’hospitalisation de Kate, le palais de Buckingham a déclaré que le roi Charles III subirait la semaine prochaine une « procédure corrective » pour une hypertrophie de la prostate. Le palais a déclaré que l’état du roi était bénin.

Les détails de la santé royale sont toujours une question délicate en Grande-Bretagne : les membres de la famille royale sont des particuliers mais aussi, dans un sens, des biens publics. Charles est chef de l’État et Kate est destinée à devenir reine lorsque William succédera à son père sur le trône.

La publicité autour de l’opération du roi est considérée comme une opportunité pour encourager d’autres hommes à faire contrôler leur prostate conformément aux conseils de santé publique. Le monarque de 75 ans recherchait un traitement « commun avec des milliers d’hommes chaque année », a indiqué le palais.

Une hypertrophie de la prostate est fréquente chez les hommes de plus de 50 ans. Cette maladie affecte la façon dont on urine et ne constitue généralement pas une menace sérieuse pour la santé. Ce n’est pas un cancer et cela n’entraîne pas d’augmentation du risque de développer un cancer de la prostate.

Les médias britanniques et étrangers se sont concentrés sur la santé des hauts responsables de la famille royale britannique ces dernières années, alors que la défunte reine Elizabeth II a disparu de la vue du public au cours des derniers mois de ses 70 ans de règne.

Peu de détails ont été divulgués sur l’état de santé du défunt monarque. Le public a seulement été informé que la reine souffrait de « problèmes de mobilité ». La cause de son décès survenu en septembre 2022, à l’âge de 96 ans, figurait simplement sur le certificat de décès comme « vieillesse ».