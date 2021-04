PRINCES William et Harry ont partagé hier des hommages contrastés à leur «grand-père» le duc d’Édimbourg.

William, 38 ans, a parlé avec émotion du service du prince Philip envers la reine et le pays et les souvenirs que ses enfants auront de leur arrière-grand-père.

Les princes Harry et William ont rendu hommage à leur grand-père, le duc d’Édimbourg Crédits: Getty

Harry a salué Philip comme un « maître du barbecue » et une « légende des plaisanteries » Crédit: News Group Newspapers Ltd

Pendant ce temps, William a loué le « service à la reine et à la patrie » de son grand-père Crédits: Getty

Harry, 36 ans, a salué le duc décédé vendredi à 99 ans, comme «maître du barbecue» et «légende des plaisanteries».

Les frères en guerre, qui se sont à peine parlé depuis Megxit il y a plus d’un an – ont publié les hommages à moins d’une demi-heure d’intervalle.

William a partagé hier une photo poignante de son fils de sept ans, Prince George, avec le duc – qu’il a qualifié d ‘«extraordinaire».

Il s’est également engagé à honorer le duc d’Édimbourg par son propre service à la reine.

Le duc de Cambridge en deuil a décrit hier comment son grand-père était une «présence durable» pendant les «bons moments et les jours les plus durs».

William a salué le «sens contagieux de l’aventure» de son grand-père et a parlé de «son sens de l’humour espiègle».

Il a écrit qu’il lui manquerait mais a déclaré: «Je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail.»

Le prince Philip est décédé vendredi à l’âge de 99 ans Crédits: Getty

Harry a publié cette déclaration en ligne, signant la devise des Royal Marines « Per Mare, Per Terram » – « Par mer, par terre »

William a publié son propre message à côté d’une photo personnelle de Philip et George Crédits: Kensington Palace

L’image, prise à Norfolk en 2015, montre le jeune prince assis avec son arrière-grand-père sur sa calèche Crédit: PA

Pendant ce temps, Harry a dit: « Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite. »

Le duc de Sussex a également déclaré que si Philip pouvait voir tout ce qui se passait à son sujet, «il nous dirait à tous, bière à la main, ‘Oh, allez-y!’ ‘.

Il a publié son hommage quelques heures après son arrivée au Royaume-Uni avant les funérailles de samedi, sans sa femme enceinte Meghan, 39 ans.

‘LE VIEUX HARRY EST DE RETOUR’

Dans sa déclaration, il a déclaré: «Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour.

«Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite.

Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme. Prince Harry

«On se souviendra de lui comme du plus ancien époux régnant du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc.

«Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de l’année écoulée, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

Penny Junor a salué l’hommage sincère du prince.

Elle a déclaré: «On aurait dit que le vieux prince Harry que nous connaissions était de retour.

«C’était clairement lui qui parlait.

Le prince Harry s’est souvenu des « plaisanteries et du charme » de Philip Crédit: Alamy

Il a dit qu’il était « effronté jusqu’à la fin » Crédits: Getty

Harry a également décrit Philip, photographié ici en 1972, comme le « maître du barbecue » Crédit: Patrick Lichfield – Getty

«Une grande partie de ce que nous avons vu au cours de la dernière année a été un gobbledygook absolu – tous très corporatifs et californiens. Ils n’étaient clairement pas Harry. Mais c’est vraiment Harry qui parle.

Harry n’avait pas vu le duc depuis qu’il avait quitté ses fonctions royales l’année dernière et avait déménagé aux États-Unis avec sa femme Meghan, 39 ans, et leur fils Archie, qui a deux ans le mois prochain.

Mais il a dit à James Corden lors du Late Late Show qu’ils avaient partagé des appels vidéo pendant qu’il était en Californie.

Harry mettra de côté les tensions familiales signalées pour marcher derrière le cercueil du duc aux côtés du père le prince Charles et du frère le prince William.

Penny a ajouté: «Il avait une excellente relation avec son grand-père.

«Je déteste penser à ce que ressent Harry en ce moment.

«Je pense qu’il est rempli de tristesse, il a passé sa dernière année à l’extérieur et a raté son grand-père.

«La principale préoccupation concerne la reine et son chagrin. Pour William et Harry, être en guerre serait une telle distraction.

Philip avait pris William et Harry sous son aile après la mort de Diana en 1997 Crédits: Rex

Il a marché aux côtés des princes à l’enterrement de leur mère Crédit: AFP

«Il est revenu chercher son grand-père pour qu’il se repose.

«Je pense vraiment qu’il y a de bonnes chances que les choses soient réglées et d’une certaine manière c’est bien qu’Harry soit seul.

«Mais il est important que les frères aient une conversation et c’est peut-être le moment parfait.»

La déclaration de 208 mots de Harry a également fait l’éloge du «dévouement de son grand-père à Granny».

Il a écrit: «Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage.

«Et pendant que je pourrais continuer, je sais que pour le moment, il dirait à nous tous, bière à la main, ‘Oh, continuez!’ Alors, sur cette note, grand-père, merci pour votre service, votre dévouement envers Granny et pour toujours être vous-même.

«Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous souviendrez toujours – par la nation et le monde.

«Meghan, Archie et moi (ainsi que votre future arrière-petite-fille) occuperont toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs.

Harry a signé sa déclaration avec la devise des Royal Marines «Per Mare, Per Terram». Cela signifie «Par mer, par terre».

William s’est engagé à honorer le duc par son propre service à la reine Crédit: AP: Associated Press

Harry est rentré pour les funérailles sans sa femme enceinte Meghan, à qui on a conseillé de ne pas voyager Crédit: News Group Newspapers Ltd

Philip, un ancien officier de la Royal Navy, a été capitaine général des Royal Marines pendant plus de 64 ans avant de céder le poste à Harry.

Mais Harry a été privé de cet honneur après la finalisation de Megxit en février.

Le prince Philip avait pris le jeune William et son frère le prince Harry sous son aile après la mort de leur mère, la princesse Diana en 1997.

Les garçons, alors âgés de 15 et 12 ans, séjournaient à l’époque avec la reine et Philip à Balmoral dans les Highlands.

Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à sa femme et sa reine, et à notre famille. Prince William

Quelques heures seulement avant les funérailles de Diana, lorsque William a refusé de s’aligner derrière le cercueil, c’est Philip qui l’a aidé à changer d’avis en disant: «Si je marche, vas-tu marcher avec moi?»

Sa déclaration émouvante publiée par le palais de Kensington a fait l’éloge du «service» du prince Philip. Et il a juré qu’avec sa femme Kate, ils «continueront à faire ce qu’il aurait voulu» et tous deux «soutiendront la reine dans les années à venir».

William a écrit: «Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – envers son pays et le Commonwealth, envers sa femme et sa reine, et envers notre famille.

Désolé semble être le mot le plus difficile Par Arthur Edwards, photographe royal J’espère sincèrement que la seule bonne chose à venir de la mort du prince Philip est que Harry mette fin à sa querelle avec William. La meilleure façon de signaler la paix à la maison de Windsor serait que les frères, avec Catherine, marchent ensemble derrière le cercueil samedi. Personne ne serait plus heureux que la reine de voir cette rupture enfin terminée. Mais la question de savoir si la duchesse de Cambridge acceptera que cela se produise est une autre affaire. On me dit qu’il n’y a maintenant aucun amour perdu entre Catherine et Meghan et peut-être que la fracture est trop profonde et brute pour guérir. De toutes les déclarations trompeuses que Meghan a faites à la télévision, alors que le prince Philip était malade à l’hôpital, c’était son insulte que la famille royale était raciste. Cela a irrité la famille le plus – et c’était totalement, totalement faux. Mais je crois que le mal qui a été fait peut être guéri pendant qu’Harry est ici sans sa femme. La vie est courte et, espérons-le, Harry passera son bras autour de Wills et dira: « Je suis désolé. »

Des initiés disent que la famille a reçu l’ordre de mettre de côté les différends et de se concentrer sur Philip Crédit: Reuters

«Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais aussi sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée. Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père.

William a ajouté: «Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire.

«Catherine et moi continuerons de faire ce qu’il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir.»

« FOCUS SUR PHILIP »

William serait en deuil chez lui à Anmer Hall, dans le Norfolk, soutenu par Kate et ses enfants, le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans.

Harry, qui s’est envolé pour Heathrow en provenance de Los Angeles dimanche, est à 120 miles de là, s’isolant à Frogmore Cottage à Windsor.

Le futur roi, qui n’a pas parlé à Harry pendant plusieurs mois après Megxit, devrait être aux côtés de son frère en guerre derrière le cercueil du duc d’Édimbourg lors des funérailles de samedi à Windsor.

Les initiés royaux ont révélé que la famille avait reçu l’ordre de «se concentrer sur le prince Philip» plutôt que de laisser les conflits familiaux – causés par Megxit et l’interview d’Oprah Winfrey, la bombe de Meghan – se mettre en travers du chemin.

Les funérailles télévisées du prince Philip auront lieu le 17 avril Crédit: Famille royale / Instagram

Le prince Andrew a déclaré que la reine s’était retrouvée avec un « énorme vide » après la mort de Philip Crédit: AP

Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine et biographe du prince Philip, a déclaré: «L’hommage de William était très mesuré et avait juste la bonne touche d’humour.

«C’était très ‘William’. Il y a amené toute sa famille et sa femme.

«Mais je pense que Philip ne voudrait pas plus d’hommages. Comme William l’a dit, il voudrait juste que les gens continuent leur travail.