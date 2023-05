Le prince William rend hommage au roi Charles lors d’un concert de couronnement avec un discours sincère: « Nous sommes tous si fiers de vous »

Le prince William rend hommage à son père d’une manière particulière.

Dimanche, la famille royale britannique s’est réunie sur le terrain du château de Windsor pour son concert de couronnement. Les festivités ont eu lieu un jour après que le roi Charles III et sa femme, la reine Camilla, ont été couronnés à l’abbaye de Westminster à Londres.

Le spectacle présentait une gamme éclectique d’artistes, dont Lionel Richie, Katy Perry et Andrea Bocelli, entre autres. À un moment donné, le prince de 40 ans a pris le micro pour partager un discours sincère dédié à son père, 74 ans.

« Je veux dire quelques mots sur mon père et pourquoi je pense que ce week-end est si important », a déclaré le père de trois enfants à une foule en liesse.

C’est alors que William a sorti sa meilleure blague de papa.

« Mais ne vous inquiétez pas, contrairement à Lionel, je ne vais pas continuer toute la nuit », a-t-il dit dans un clin d’œil à l’interprète de « All Night Long ».

« Comme ma grand-mère l’a dit lorsqu’elle a été couronnée, ‘Les couronnements sont une déclaration de nos espoirs pour l’avenir' », a déclaré William, citant le discours de couronnement de la reine Elizabeth II de 1953. « Et je sais qu’elle est là-haut, gardant un œil sur nous avec tendresse. . Elle serait une mère fière. »

« Pour autant que les célébrations soient magnifiques, au cœur de l’apparat, il y a un message simple : service », a déclaré le prince de Galles. « Les premiers mots de mon père en entrant dans l’abbaye de Westminster hier étaient un gage de service. C’était un gage de continuer à servir. Parce que depuis plus de 50 ans, dans tous les coins du Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde, il s’est consacré pour servir les autres, les générations actuelles et futures, et ceux dont la mémoire ne doit pas être négligée. »

William a ensuite évoqué les causes qui passionnent le roi, notamment l’environnement et aider les jeunes à prendre un nouveau départ dans la vie.

« Prenez le monde naturel – il nous a avertis des risques pour la santé de notre planète bien avant que cela ne devienne un problème quotidien », a déclaré William. « Ou la fiducie du prince [his charity]. Elle a aidé plus d’un million de jeunes, dont beaucoup issus de milieux défavorisés, à réaliser leurs ambitions. »

« Et, peut-être le plus important de tout, mon père a toujours compris que les personnes de toutes confessions, de toutes origines et de toutes communautés méritent d’être célébrées et soutenues », a poursuivi William.

Il est à noter que le couronnement de Charles a mis en évidence diverses confessions. C’était la première cérémonie à inclure des représentants des religions bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikhe, ainsi que la première à laquelle le clergé féminin participait.

« Papa, nous sommes tous si fiers de toi », a déclaré William. « Je tiens également à exprimer ma fierté et ma gratitude envers les millions de personnes qui servent dans les forces armées, dans les salles de classe, les services hospitaliers et les communautés locales. J’aimerais pouvoir vous mentionner tous. Votre service nous inspire, et ce soir nous vous célébrons aussi . »

« Je m’engage à vous servir tous, roi, pays et république », a conclu William. « Que Dieu sauve le roi. »

Lors de la cérémonie de couronnement, Guillaume s’agenouilla devant le roi et jura de le servir. Connu sous le nom d ‘«hommage au sang royal», il fait écho au vœu que le grand-père de William, le prince Philip, a fait à la reine Elizabeth lors de son couronnement en 1953. Au cours de cette cérémonie, le duc d’Édimbourg a juré d’être «l’homme lige de la vie et de l’intégrité physique» de sa femme.

Pour le couronnement de son père, William a déclaré: « Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté et ma foi et ma vérité que je vous apporterai, en tant que votre lige de la vie et des membres. Alors aidez-moi Dieu. »

Charles est devenu roi à la mort de sa mère en septembre 2022. Le monarque britannique le plus ancien avait 96 ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.