Le prince William rend hommage à l’amour de la reine pour la nature dans un discours émouvant lors d’un éco-sommet

Le PRINCE William a rendu hommage à la reine verte pour son amour de l’environnement – ​​en racontant les «circonstances les plus tristes» qui l’ont empêché d’assister à un éco-sommet.

Le nouveau prince de Galles a annulé hier une visite à New York pour son projet de 50 millions de livres sterling visant à mettre fin au changement climatique – mais s’est exprimé par vidéo pour la première fois depuis les funérailles de lundi.

Le prince a déclaré que l’environnement était une cause “près du cœur de ma grand-mère” Crédit : AFP

William, 40 ans, a enregistré le message à Windsor mardi dernier pour le sommet de l’innovation, dirigé par la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et le philanthrope milliardaire Michael Bloomberg.

Il a décrit son “moment de deuil” difficile et a salué les références écologiques de la reine, affirmant que la protection de l’environnement était “une cause qui tient à cœur à ma grand-mère”.

Kate et William devraient reprendre le travail cette semaine, malgré la période officielle de deuil royal qui dure jusqu’à lundi prochain.

Cela survient alors que Harry, 38 ans, et Meghan, 41 ans, seraient revenus hier à Montecito, en Californie, pour retrouver leurs enfants Archie, trois ans, et Lilibet, un.

Le prince Edward, 58 ans, se remet également au travail et s’est envolé pour l’Estonie et l’Allemagne pour voir les troupes britanniques déployées pour renforcer les défenses contre l’agression russe de Poutine.

Et la princesse royale, 72 ans, sera à Portsmouth et Aldershot aujourd’hui pour remercier les militaires et les femmes qui ont assuré que les funérailles de la reine lundi se sont déroulées sans accroc.

Le roi, 73 ans, reste à Balmoral, pleurant en privé jusqu’au week-end.

William a raté son sommet de l’innovation Earthshot dans la Big Apple hier, mais a révélé qu’il voyagerait avec Kate pour la remise des prix étoilée à Boston plus tard cette année.

Dans son message vidéo, il a célébré les réalisations écologiques de feu la reine.

Vêtu d’une cravate noire, il a déclaré: “Bien que ce soit la plus triste des circonstances qui signifie que je ne peux pas vous rejoindre en personne aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir vous rejoindre sous forme de vidéo alors que vous vous réunissez à New York pour le Earthshot Prize Innovation Summit .”

Il a ajouté: «Pendant cette période de chagrin, je suis très réconforté par votre enthousiasme, votre optimisme et votre engagement continus envers le prix Earthshot et ce que nous essayons de réaliser.

“La protection de l’environnement était une cause qui tenait à cœur à ma grand-mère, et je sais qu’elle aurait été ravie d’entendre parler de cet événement et du soutien que vous apportez tous à nos finalistes Earthshot – la prochaine génération de pionniers de l’environnement.”

William a créé son prix de 50 millions de livres sterling l’année dernière et a déjà distribué les 5 premiers millions de livres sterling à une série de projets du monde entier lors d’une cérémonie à Londres.

Grieving Kate a également mis de côté les plans d’une association caritative avec le champion de tennis à la retraite Roger Federer, 41 ans, pour collecter des fonds caritatifs.

William a ajouté: «Je sais que le monde est un endroit incertain en ce moment. Que de nombreuses familles et communautés à travers le monde sont confrontées à des défis inimaginables – des conflits aux crises énergétiques et aux pénuries alimentaires.

« Tout en les abordant à court terme, nous devons également rester résolument concentrés sur la résolution des plus grands défis qui menacent notre avenir.

« Parce que si nous ne le faisons pas, le changement climatique ne servira qu’à enraciner ces défis immédiats dans des problèmes mondiaux fondamentaux, affectant gravement la vie de chacun d’entre nous. C’est pourquoi notre mission collective est si urgente.

Cela vient comme il a été révélé que les 70 ans de la reine sur le trône devraient être honorés d’une «avenue des arbres».

Elle est décédée à l’âge de 96 ans à Balmoral dans les Highlands écossais, qui était l’un de ses endroits préférés.

Maintenant, les villageois de Ballater, à proximité, se réunissent le 10 octobre pour décider d’un mémorial approprié.

“Le temps du deuil”

James Anderson, président du Ballater and Crathie Community Council, a déclaré : « Nous sommes ouverts aux idées. Il sera difficile de souligner sa grande contribution à la région.

«Une suggestion avant la mort de la reine était une allée d’arbres pour célébrer son jubilé de platine – c’est donc peut-être une chose maintenant qui pourrait prendre un sens différent. Il s’agit de trouver le bon équilibre et ce sera un travail difficile.

Un million d’arbres ont été plantés pour le programme Queen’s Green Canopy pour marquer son jubilé de platine.

Les visiteurs pourront voir le lieu de sépulture de la reine à partir de la semaine prochaine lors de la réouverture du château de Windsor au public.

Les gens peuvent rendre hommage à la chapelle St George à partir du 29 septembre, un peu plus d’une semaine après que le défunt monarque y a été inhumé.

Le nom de la reine a été inscrit à côté de celui de sa mère, de son père et de son mari sur la pierre du grand livre de la chapelle commémorative George VI.

Les quatre membres de la famille royale étaient membres de l’Ordre de la Jarretière, qui a la chapelle comme foyer spirituel.

La chapelle sera ouverte tous les jours d’ouverture du château au public, à l’exception des dimanches où elle n’est ouverte qu’aux fidèles.