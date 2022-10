Le prince William rend hommage à la reine Elizabeth II “très manquée” dans son premier discours en tant que prince de Galles

Le prince William a rendu hommage à feu la reine Elizabeth II lors de son premier discours public en tant que prince de Galles mardi.

Le duc de Cambridge et de Cornouailles a assisté au sommet mondial United for Wildlife, où il a parlé des animaux menacés par les braconniers. Le prince William a créé United for Wildlife en 2014 dans le cadre de la Royal Foundation.

William a également reconnu le travail de son père, le roi Charles III, et de son défunt grand-père, le prince Philip.

“Notre monde naturel est l’un de nos plus grands atouts”, a déclaré William, selon le magazine People. “C’est une leçon que j’ai apprise dès mon plus jeune âge, de mon père et de mon grand-père, tous deux naturalistes engagés à part entière, et aussi de ma grand-mère qui me manquait beaucoup, qui se souciait tant du monde naturel.”

“En période de perte, c’est un réconfort d’honorer ceux qui nous manquent à travers le travail que nous faisons”, a ajouté le prince William. “Je suis donc très rassuré par les progrès que nous réalisons pour mettre fin au commerce illégal d’espèces sauvages.”

La création de la fondation du prince de Galles a conduit à 450 affaires d’application de la loi, 250 arrestations et près de 200 saisies, selon le magazine People.

Le prince William a noté qu’il restait encore du travail à faire.

“Bien que nous n’ayons pas le luxe du temps, nous avons clairement une feuille de route éprouvée vers le succès et la motivation pour la mettre en action”, a ajouté William. “J’espère que vous repartirez tous d’ici aujourd’hui pleins d’énergie et motivés pour intensifier ce travail. Parce qu’il y a encore trop de criminels qui croient pouvoir agir en toute impunité, trop de vies détruites et trop d’espèces au bord de l’extinction à cause de ce crime odieux. .”

Ce n’est pas la première fois que le prince William rend hommage à la reine Elizabeth II. Peu de temps après sa mort le 8 septembre, le prince a partagé un message émouvant sur les réseaux sociaux.

“Jeudi, le monde a perdu une dirigeante extraordinaire, dont l’engagement envers le pays, les Royaumes et le Commonwealth était absolu. Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur la signification de son règne historique”, a-t-il écrit.

“Cependant, j’ai perdu une grand-mère”, a-t-il ajouté, réfléchissant à ce que la reine signifiait pour sa famille. “Et même si je vais pleurer sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J’ai bénéficié de la sagesse et du réconfort de la reine dans ma cinquième décennie. Ma femme a eu vingt ans de ses conseils et de son soutien. Mes trois enfants doivent passer passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie.

“Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle. “