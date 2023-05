Le prince William rend hommage à Jason Knauf, ancien assistant qui a témoigné contre Meghan Markle

Prince William et Jason Knauf.

Le prince de Galles a organisé mercredi une cérémonie d’investiture au château de Windsor où Jason Knauf a été nommé lieutenant de l’Ordre royal de Victoria.

Knauf a travaillé à la fois pour William et Kate, ainsi que pour Harry et Meghan, mais a témoigné contre la duchesse de Sussex dans son affaire de confidentialité Associated Newspapers.

Knauf a également qualifié Meghan de « tyran » dans des déclarations distinctes après son départ et celui de Harry de l’entreprise.

Mercredi, le prince William a décerné des distinctions à plusieurs membres du public, dont l’ancien assistant Jason Knauf.

Il l’a également qualifiée de « tyran », affirmant pendant son mandat, elle a chassé deux assistants personnels et sapé la confiance d’un troisième membre du personnel.

Meghan a qualifié les allégations de « campagne de diffamation ».

Knauf a continué à travailler avec William et Kate après que Harry et Meghan ont ouvert leur propre bureau et ont finalement quitté l’entreprise.

Mercredi, William a organisé une cérémonie d’investiture au château de Windsor. Knauf a été nommé lieutenant de l’Ordre royal de Victoria, comme le montrent les photos obtenues par le Miroir via l’agence PA.

L’honneur est considéré comme un cadeau du roi à ceux qui ont servi le monarque ou les membres de la famille royale.

Knauf a depuis démissionné de son rôle, mais pendant qu’il travaillait pour la famille royale, il a supervisé le lancement du gigantesque prix Earthshot du prince William.