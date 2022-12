Le prince William rencontre le président Joe Biden pour une «discussion chaleureuse, amicale et de fond» avant la cérémonie de remise du prix Earthshot | Nouvelles du Royaume-Uni

Le prince William a rencontré le président américain Joe Biden pour une “discussion chaleureuse, amicale et de fond” avant d’organiser une cérémonie de remise de son prix environnemental.

Le palais de Kensington a déclaré que le président souhaitait en savoir plus sur William Prix ​​Earthshot et certaines des histoires des finalistes lorsque le couple s’est rencontré à la bibliothèque JFK.

La Prince de Galles a également remercié le président de s’être rendu à Londres pour les funérailles de sa grand-mère, la reine, en septembre.

Dans un article publié quelques heures avant la cérémonie dans la ville américaine de Boston, William se décrit comme un “optimiste obstiné”.

Il a dit qu’il voulait “amplifier” l’impact de ses finalistes du prix Earthshot pour inspirer un “monde désespéré” qu’il existe une voie à suivre.

Chanteuse Billie Eilish dirigera la programmation de divertissement lors de la cérémonie, qui vise à célébrer et à intensifier les solutions environnementales pour réparer la planète.

L’ancien footballeur d’Angleterre et de Manchester United, David Beckham, remettra l’un des cinq prix, chaque lauréat de la catégorie recevant 1 million de livres sterling pour développer son projet.

Écrivant dans le Huffington Post, le futur roi a déclaré à propos des finalistes : « Le prix Earthshot veut trouver les meilleurs d’entre eux. Nous voulons les célébrer et les soutenir, afin non seulement de renforcer leur impact positif, mais aussi de démontrer à un monde désespéré. qu’il y a une voie optimiste à suivre.

“Les prédictions désastreuses sur notre monde naturel ne sont pas le seul aspect de cette histoire et elles ne doivent pas nécessairement être notre avenir.”

William a décrit sa pensée derrière le prix et a déclaré qu’il avait été inspiré par l’ambition réussie “Moonshot” du président John F Kennedy de mettre un homme sur la lune.

Il a déclaré : “Nous sommes confrontés à un défi aussi apparemment insurmontable que de mettre une personne sur la lune : inverser les dommages qui ont été causés à notre planète et nous mettre sur la voie d’un avenir plus durable.

“Réparer notre planète ne va pas être facile, mais les arguments en faveur d’une action pour protéger notre monde naturel sont indéniables.”

Lire la suite:

Analyse – Visite royale éclipsée par un barrage de mauvaises nouvelles

Image:

Le prince de Galles avec l’ambassadeur Caroline Kennedy (à gauche), la fille de John F Kennedy



Avant les récompenses, William a visité la bibliothèque et le musée présidentiels John F Kennedy à Boston avec la fille de JFK et ses enfants Jack et Tatiana Schlossberg, tandis que Kate a visité l’Université de Harvard pour parler avec des experts du développement des premières années des enfants.

En rencontrant le personnel du Centre sur l’enfant en développement, la princesse de Galles a déclaré: “Il y a tellement de travail incroyable en cours et nous devons commencer à partager l’apprentissage et la science et ce qui peut être mieux fait et amélioré pour aider les enfants dans la trajectoire dans la vie d’adulte.”

Image:

La princesse de Galles lors d’une visite au Centre on the Developing Child de l’Université de Harvard



Après la visite, les Kennedy ont rejoint William pour un déjeuner privé et une discussion avec des représentants des organisations partenaires fondatrices du prix Earthshot.

Visite gâchée par la ligne de course

Des photos des coulisses du MGM Music Hall At Fenway ont montré William et Kate assistant à une répétition pour la cérémonie hier.

Le voyage de trois jours du couple à Boston a été éclipsé par une ligne de course qui a vu la marraine de William, Lady Susan Hussey, démissionner de son poste d’aide royale après avoir demandé à plusieurs reprises à un éminent patron d’une association caritative noire d’origine britannique d’où elle “venait vraiment”.

Il a également vu une bande-annonce faisant la promotion des docu-séries Netflix de Harry et Meghan publié hier, le moment étant interprété par certains commentateurs royaux comme un camouflet.