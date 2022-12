Le prince William rencontre le petit-fils de JFK et la famille Kennedy à Boston – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Pour beaucoup, la famille Kennedy fait partie de la royauté américaine, il est donc normal que Prince William rencontrerait des membres de la famille lors de sa visite à Boston le vendredi 2 décembre. Le président John F. Kennedy la fille caroline et son fils Jack Schlossberg et fille Tatiana tous ont accueilli le prince de Galles à la bibliothèque présidentielle JFK, avant qu’il ne rende hommage au président emblématique lors du gala Earthshot.

William, 40 ans, a été vu en train de parler avec Caroline, 65 ans, et ses deux jeunes enfants avant d’honorer le discours “Moonshot” de JFK. Jack, 29 ans, et Tatiana, 32 ans, avaient l’air très heureux de rencontrer le prince, avant de l’emmener dans la bibliothèque. Jack, qui ressemble tellement à son grand-père homonyme, a regardé dans un costume noir avec une cravate verte, tandis que sa sœur était stupéfaite dans une longue robe rouge. Leur maman portait une robe bleu marine. Le prince de Galles portait également un costume bleu foncé pour l’occasion. La fille aînée de Caroline Rose n’a pas semblé se joindre à eux pour la réunion.

William a également partagé quelques photos de sa visite sur le compte Instagram du prince et de la princesse de Galles, et il a expliqué comment le défunt président était toujours une source d’inspiration pour le prix Earthshot. “Le Moonshot de JFK continue d’inspirer le travail du prix Earthshot et donc lors de notre dernier jour ici à Boston, ce fut un plaisir de visiter [the JFK Library And Museum] pour en savoir plus sur sa vie et son héritage et passer du temps avec sa fille, l’ambassadrice Caroline Kennedy », a-t-il écrit.

Guillaume et sa femme Kate Middleton, 40 ans, tous deux ont effectué leur première visite aux États-Unis depuis 2014, car son prix caritatif Earthshot, qui honore les personnes qui ont apporté une contribution environnementale significative, se tient au MGM Music Hall vendredi soir. Alors que William a visité la bibliothèque Kennedy, Kate a visité l’Université de Harvard pour une apparition en solo.

Bien que le prix Earthshot ait été la principale raison de la visite de William et Kate, ils ont réussi à trouver du temps pour s’amuser pendant leur séjour à Beantown. Le prince et la princesse de Galles étaient assis à côté du terrain lors du match des Boston Celtics contre le Miami Heat le mercredi 30 novembre. Le couple était assis aux côtés du maire de Boston. Michelle WuGouverneur élu Maura Healey, et Émilie Fazzalari, dont le mari Wyc Grousebeack possède les Celtics.