Le prince William refuse le doux souhait de Kate Middleton le jour de son mariage

Le prince William a refusé le doux souhait de Kate Middleton malgré ses supplications, a révélé un nouveau rapport.

Selon un article de presse, la princesse de Galles aurait encouragé son mari à mettre fin à sa rupture avec Harry, le duc de Sussex, depuis que les deux se sont rencontrés aux funérailles de leur oncle au Royaume-Uni.

Le rapport affirme que Kate, qui a récemment révélé qu’elle était désormais guérie du cancer, souhaite jouer le rôle de « médiatrice » entre William et son beau-frère, Harry, à l’occasion de son anniversaire marquant.

« Kate a toujours été une médiatrice et elle voit toujours l’équité, donc je suis sûr qu’elle ne souhaite rien de plus que que William tende la main et souhaite à Harry un joyeux 40e anniversaire, et qu’ils fassent amende honorable et aient à nouveau une relation », a déclaré Paul Burrell, ancien majordome royal qui a servi la princesse Diana pendant près de 10 ans.

Cependant, ignorant les souhaits de sa femme, William a décidé de ne pas appeler son frère éloigné, le prince Harry, pour lui souhaiter son 40e anniversaire.

Un rapport récent de Le miroir a révélé que William n’avait pas l’intention de célébrer l’anniversaire de naissance de son seul frère.

Le prince de Galles « ne commémorera pas cette journée de quelque manière que ce soit, soulignant le fossé béant qui existe encore entre eux », a déclaré la publication.

« Avant, ils célébraient toujours ensemble les événements importants, mais il n’y aura pas d’appel transatlantique entre les deux le jour de la naissance d’Harry », a ajouté la source.