Le prince William reçoit un titre spécial lors de la tournée du roi Charles en Australie

Le prince William a été félicité pour avoir suivi les traces de son père, le roi Charles, afin de rester pertinent auprès des jeunes.

Le prince de Galles a récemment fait la une des journaux en raison de son prochain mariage. ITV documentaire, Prince William : Nous pouvons mettre fin au sans-abrisme.

La prochaine émission télévisée mettra en lumière les efforts déployés dans le cadre du futur projet de la passion de King, Homewards, pour mettre fin au sans-abrisme au Royaume-Uni, en particulier parmi les jeunes.

L’ancien BBC la correspondante royale Jennie Bond a déclaré D’ACCORD! Revue« William ne parle pas seulement du problème des sans-abri, notamment en ce qui concerne les jeunes, il essaie de faire quelque chose. »

L’expert royal estime qu’il est difficile d’éradiquer complètement le sans-abrisme, mais le prince « fait de son mieux pour trouver des solutions pratiques ».

De plus, Jennie a félicité William pour avoir pensé au bien-être des générations futures, affirmant que cela prouvait qu’il était un père « adoré » pour ses trois enfants et ceux de la princesse Kate, Prince George, Princesse Charlotte et Prince Louis.

Tout en attribuant à William le titre spécial de « père pragmatique », l’expert a partagé : « Tout ce que nous savons et voyons à propos de William en tant que parent, c’est que ses enfants sont toujours dans son esprit. »