Le prince William réagit aux commentaires effrontés d’un patient sur Kate Middleton: « Votre femme n’est pas mauvaise »

Le prince William n’a pas pu retenir son rire après avoir entendu les commentaires sincères d’un homme sur sa femme.

Jeudi, le prince de Galles a inauguré le Oak Cancer Center au Royal Marsden, un nouveau centre de recherche et de traitement du cancer. Lors de sa visite, le quadragénaire a fait une rencontre cocasse avec un patient qui y était soigné aux côtés de son épouse.

Après que William se soit présenté tranquillement et ait serré la main de l’homme, le patient a rapidement fait remarquer à voix haute : « Vous êtes un grand connard, n’est-ce pas ? » tel que capturé dans une vidéo partagée par La chaîne de la famille royale sur Youtube.

« J’ai des talons », a plaisanté William en réponse.

La femme de l’homme a ensuite félicité le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni pour avoir pris soin de son mari pendant 10 ans.

« Mon mari est soigné ici depuis 10 ans par le NHS », a-t-elle déclaré.

« Vraiment? » dit Guillaume.

L’homme a alors sonné: « Vous voyez ces gens ici? Laid, mais ils sont bons », ce qui a fait rire William.

« Ils sont tous exceptionnels », a poursuivi son épouse alors que son mari la pressait.

« Laisse-moi le dire à William ! elle répondit.

Alors que la femme continuait à faire l’éloge des nouvelles installations, c’est à ce moment-là que son mari a donné à William son sceau d’approbation pour la princesse de Galles.

« Et ta femme n’est pas méchante, » dit-il. « C’est aussi une gentille dame. »

Guillaume éclata de rire.

« C’est un bavard ! il s’est excalmé. « Les infirmières ont un œil sur vous.

La visite de William au centre de soins contre le cancer fait partie de son rôle de président du Royal Marsden, un titre précédemment détenu par sa mère, la princesse Diana, a rapporté le magazine People.

Les fans de l’actuelle princesse de Galles n’hésitent pas à le dire à son mari.

En 2020, Angela Moran a détaillé sa rencontre avec William lors de sa visite royale en Irlande. Kate était présente pour cet engagement.

« Je leur ai dit que je l’admirais beaucoup, lui et Catherine, et il m’a dit : « Merci beaucoup » », a déclaré Moran au magazine People. « J’ai dit : « Je l’aime » et il a dit : « Moi aussi, c’est gentil de le dire. » »

Vendredi, le gouvernement écossais a annoncé que le prince et la princesse de Galles se rendraient en Écosse en juillet pour commémorer le couronnement du roi Charles et de son épouse, la reine Camilla. L’Écosse marquera le couronnement le 5 juillet lors de la Royal Week à Édimbourg.

Le prince et la princesse de Galles sont également connus sous le nom de duc et duchesse de Rothesay en Écosse. Ils ont hérité des titres de Charles et Camilla après la mort de la reine Elizabeth II en septembre.

Le couple détient également les titres écossais de comte et de comtesse de Strathearn, qui leur ont été décernés le jour de leur mariage en 2011. Le point de vente a noté qu’ils utilisaient leurs titres de duc et de duchesse de Rothesay de rang supérieur.

Charles, 74 ans, et Camilla, 75 ans, ont été couronnés à l’abbaye de Westminster à Londres le 6 mai. Le service à Édimbourg marquera le règne du nouveau monarque en Écosse.