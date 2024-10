Le prince William publie une déclaration alors que la princesse Eugénie choque le prince Harry

Le prince William publie une déclaration au sujet de la décision de la princesse Eugénie de quitter le Portugal

Le prince William a publié une déclaration significative au milieu d’informations selon lesquelles la princesse Eugénie aurait décidé de quitter le Portugal pour le Royaume-Uni de manière « permanente » quelques jours après que le prince Harry et Meghan Markle ont acheté une maison de luxe près d’elle.

La fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson aurait fait un grand pas en avant suite aux informations selon lesquelles elle se trouverait dans une position difficile, équilibrant son amitié avec Harry et Meghan et sa loyauté envers la famille royale.

La source royale a déclaré au Express quotidien« Eugénie veut absolument retourner au Royaume-Uni de manière plus permanente et utiliser la villa au Portugal comme maison de vacances. »

Au milieu de ces rapports, le palais de Kensington a partagé un extrait du prochain documentaire du prince William sur les réseaux sociaux avec une grande annonce.

Il disait : « Le documentaire en deux parties fait suite à la première année de @HomewardsUK, notre ambitieux programme quinquennal visant à montrer qu’il est possible de mettre fin au sans-abrisme. »

Dans le documentaire, on entend le prince William dire : « Je suis conscient que c’est un environnement d’équipe, c’est un jeu d’équipe, alors n’hésitez pas à vous joindre quand vous en avez besoin. »