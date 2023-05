Le prince William prononce un discours mémorable lors du concert du couronnement du roi – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Jackson/WPA Pool/Shutterstock

Prince William40 ans, a prononcé un discours touchant et mémorable à son père, Roi Charles‘concert du sacre dimanche. Le prince de Galles, qui sera le prochain roi dans la lignée royale de succession, a parlé de son père et de sa grand-mère, feu Reine Elizabeth IIpendant le moment émouvant, mais a lancé les choses avec une blague qui mentionnait le concertiste Lionel Richie. « Ne vous inquiétez pas, contrairement à Lionel, je ne vais pas continuer toute la nuit », a-t-il d’abord dit, faisant référence au grand tube des années 1980 du chanteur « All Night Long », qu’il a interprété ce soir-là.

« Je sais que ma grand-mère est là-haut et nous surveille affectueusement » Le prince William prononce un discours lors du concert de couronnement louant le service de son père, son travail caritatif et son dévouement à la promotion de la diversité#couronnement: https://t.co/iQFIRp2nC4 📺 Ciel 501 et YouTube pic.twitter.com/EF50sxpDMj – Nouvelles du ciel (@SkyNews) 7 mai 2023

« Comme le disait ma grand-mère, lorsqu’elle a été couronnée, les couronnements sont une déclaration de nos espoirs pour l’avenir », a-t-il poursuivi dans son discours. « Et je sais qu’elle est là-haut, gardant un œil sur nous avec tendresse, et elle serait une mère très fière. » Il a poursuivi en parlant du service du roi et de la façon dont il s’est engagé à continuer à le faire en tant que

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Les premiers mots de mon père en entrant dans l’abbaye de Westminster hier étaient un gage de service. C’était un gage de continuer à servir », a-t-il déclaré. « Parce que depuis plus de 50 ans, dans tous les coins du Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde, il s’est consacré au service des autres, des générations actuelles et futures, et de ceux dont la mémoire ne doit pas être négligée. »

Le fils royal, qui portait un costume et une cravate rayée, a terminé son discours, qui peut être lu en entier ici, en parlant de sa fierté et de sa gratitude envers son père et d’autres personnes qui servent dans divers domaines. « Papa, nous sommes tous si fiers de toi », a-t-il déclaré. « Je tiens également à exprimer ma fierté et ma gratitude envers les millions de personnes qui servent, dans les forces armées, dans les salles de classe, les services hospitaliers et les communautés locales. J’aimerais pouvoir vous citer tous. Votre service nous inspire, et ce soir nous vous célébrons aussi. Je m’engage à tous vous servir. Roi, pays et république. Que Dieu sauve le roi! »

William a été rejoint par de nombreux autres membres de la famille royale lors du concert, y compris sa femme Kate Middleton et leurs trois enfants, Prince-Georges9, Princesse Charlotte8 et Prince-Louis5. L’événement a également fait sortir de nombreuses stars, dont des chanteurs américains Lionel Richie et Katy Perry, qui ont tous deux joué pendant la célébration. L’événement post-couronnement était un moyen pour la famille royale et d’autres de se lâcher après la cérémonie officielle, et ils semblaient passer un bon moment.

Plus à propos Roi Charles

Le couronnement du roi Charles a également été rempli de nombreux moments mémorables. le frère de Guillaume, Prince-Harryétait présent, marquant son premier événement royal depuis Reine Elizabeth IIaux funérailles de en septembre, et on l’a vu passer du temps avec les membres de sa famille. la femme d’Harry, Meghan Markleet leurs deux enfants, Prince Archi4 et Princesse Lilibet1, est resté chez lui en Californie pendant le couronnement afin de pouvoir fêter l’anniversaire d’Archie.

Avant que William ne célèbre officiellement le couronnement de son père comme roi du Royaume-Uni, lui et Kate ont célébré leur 12e anniversaire de mariage. Le couple amoureux s’est rendu sur Instagram le 29 avril pour partager une jolie photo d’eux deux s’étreignant et posant sur des vélos. Il portait une chemise boutonnée bleu foncé et un jean avec des lunettes de soleil, et elle portait une chemise boutonnée blanche avec un motif floral, un jean et des lunettes de soleil sur le dessus de sa tête. « 12 ans », disait la simple légende.

Lien connexe En rapport: Andrew Parker Bowles : 5 choses à propos de l’ex-mari de la reine Camilla, qui était au couronnement du roi Charles

Le Service de couronnement de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine consort a réuni une congrégation de plus de 2 200 invitésy compris Membres de la famille royale, des représentants internationaux de plus de 200 pays et une centaine de chefs d’État. L’invitation peinte à la main, qui a été partagée via le Royal’s Instagram, a été envoyé à tous les invités. Notamment absents parmi les invités étaient Le président américain Joe Biden, bien que sa femme, la première dame, le Dr Jill Biden, y ait assisté, et la duchesse de Sussex, Meghan MarkleOMS resté en Amérique avec le prince Archie et la princesse Lilibet.

Dans l’annonce officielle du couronnement du roi faite en octobre 2022, Le palais de Buckingham a promis que le couronnement «refléterait le rôle du monarque aujourd’hui et se tournerait vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date». L’archevêque de Cantorbéry a célébré le couronnement officiel de Charles avec la couronne de Saint-Édouard et le couronnement de Camila avec la couronne de la reine Mary à l’abbaye de Westminster le samedi 6 mai.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.