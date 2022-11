Le prince William prévoit sa première visite aux États-Unis en 8 ans avec Kate Middleton pour la cérémonie mondiale de remise des prix environnementaux

Le prince et la princesse de Galles se rendent à Boston, dans le Massachusetts, dans le cadre de la deuxième édition annuelle du Earthshot Prize Awards.

William et Kate marqueront leur première visite aux États-Unis en huit ans en se joignant aux “activistes, innovateurs, décideurs et artistes pour célébrer la cohorte 2022 de quinze finalistes mondiaux avant que les cinq gagnants ne soient récompensés” lors d’une cérémonie le 2 décembre, selon un communiqué du palais de Kensington.

“Le prince et la princesse ont hâte de passer du temps à Boston et d’en savoir plus sur les problèmes qui affectent la population locale, ainsi que de célébrer les incroyables solutions climatiques qui seront mises en lumière par le prix Earthshot.”

La spéculation continue de croître sur le fait qu’une réunion des “Fab Four” pourrait potentiellement être en préparation. Quelques jours après la cérémonie, le prince Harry et Meghan Markle doivent recevoir le gala du prix Ripple of Hope de l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) à New York.

LE ROI CHARLES “REGRETTE PROFONDÉMENT” DE FAIRE MARCHER LE PRINCE WILLIAM ET LE PRINCE HARRY DERRIÈRE LE CERCUEIL DE LEUR MÈRE: AUTEUR

Un porte-parole de l’organisation a déclaré à Fox News Digital que le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé leur présence au gala du 6 décembre.

Le voyage du prince William et de Kate Middleton aux États-Unis commence le mercredi 30 novembre et se termine le 2 décembre.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON FONT LA PREMIÈRE APPARITION ENSEMBLE EN SEMAINES

“Inspiré du “Moonshot” du président John F. Kennedy, le prix Earthshot est un prix environnemental mondial ambitieux qui vise à découvrir, célébrer et mettre à l’échelle les meilleures solutions pour aider à réparer notre planète.”

En 2021, la Fondation de la bibliothèque John F. Kennedy a annoncé qu’elle s’était associée au prix Earthshot. La cérémonie inaugurale de remise du prix Earthshot a eu lieu à Londres le 17 octobre 2021. Emma Thompson, Emma Watson et David Oyelowo se sont joints à Kate pour remettre les prix.

Leurs Altesses Royales “apprendront à connaître” la ville de Boston en rencontrant la maire, Michelle Wu, lors d’un événement spécial. Le prince William doit également visiter la bibliothèque et le musée présidentiels John F. Kennedy avec l’ambassadrice Caroline Kennedy.

“Reconnaissant les défis importants auxquels la ville côtière de Boston est confrontée en raison du changement climatique, le prince et la princesse verront par eux-mêmes le travail que font les organisations locales pour atténuer le risque d’élévation du niveau de la mer”, indique le communiqué.

Le prince William et Kate passeront du temps à se renseigner sur les technologies innovantes aux Greentown Labs, et entendront également les personnes touchées par les défis liés au climat dans la région de Boston lors d’une visite à Roca, une organisation à but non lucratif “travaillant depuis près de 35 ans pour rassembler les systèmes publics dans une approche cohérente pour sauver et changer la trajectoire de vie des jeunes à haut risque.”

La princesse de Galles visitera également le Center on the Developing Child de l’Université de Harvard dans le cadre d’une relation de longue date entre la Royal Foundation et le Center for Early Childhood.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

RFKHR a annoncé en mars que Harry et Meghan avaient été nommés lauréats du prix Ripple of Hope de cette année avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le co-fondateur de Siris Capital Frank Baker et le PDG de Bank of America Brian Moynihan.

Les Sussex ont été choisis pour recevoir le prestigieux prix en “reconnaissance de leur travail sur la justice raciale, la santé mentale et d’autres initiatives d’impact social par le biais de leur Fondation Archewell”, selon un communiqué de presse de l’organisation.

“Lorsque le duc et la duchesse ont accepté notre invitation de lauréat en mars, nous étions ravis. Le couple s’est toujours démarqué par sa volonté de s’exprimer et de changer le discours sur la justice raciale et la santé mentale dans le monde”, Kerry Kennedy, président de Robert F.Kennedy Human Rights et la fille de Robert F. Kennedy, a déclaré dans un communiqué.

Elle a poursuivi: “Ils incarnent le type de courage moral que mon père appelait autrefois” la seule qualité essentielle et vitale pour ceux qui cherchent à changer un monde qui cède le plus douloureusement au changement “.”

RFKHR est une organisation à but non lucratif de défense des droits de l’homme qui porte le nom du défunt sénateur américain après son assassinat en 1968.

Le prince Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis en raison de ce qu’ils ont décrit comme l’intrusion des médias britanniques et leur comportement raciste envers leur famille.

Ils sont rarement retournés au Royaume-Uni , mais a assisté aux funérailles de la reine en septembre. Avant la mort de Sa Majesté, le couple est apparu au jubilé de platine de la reine en juin, lorsqu’ils étaient présents pour une obligation royale au cours de l’événement de cinq jours avant de célébrer le premier anniversaire de sa fille Lilibet à Frogmore Cottage.

Malgré une rumeur de querelle entre les couples, William, Kate, Harry et Meghan ont fait une apparition conjointe surprise lors d’une promenade pour voir des hommages floraux à la fin Reine Elizabeth II suite à sa mort.

Le 19 septembre, ils ont assisté aux funérailles de la reine Elizabeth où William et Harry ont marché côte à côte derrière le cercueil de leur grand-mère alors qu’il était déplacé de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport.