Le prince William prend une grande décision concernant Harry alors que le duc se « détache » de Meghan

Le prince William aurait pris une douce décision concernant la réconciliation avec son ancien frère, le prince Harry, alors que le duc et Meghan vivaient des vies séparées.

Le Plus près en lignecitant des initiés, a affirmé: « William est un peu plus indulgent maintenant qu’il voit qu’Harry se détache de Meghan. »

Le rapport affirmait : « De nombreuses personnes dans la famille et au sein du cabinet ont assoupli leur position à l’égard de Harry. Même William se montre un peu plus indulgent maintenant qu’il voit qu’Harry se détache de Meghan, et dernièrement, on a beaucoup parlé de l’accueillir à nouveau, peut-être pendant les vacances.

Les sources royales ont ajouté : « Et pour aller plus loin, il y a maintenant des discussions sur la manière dont il pourrait être réintégré dans la famille. »

Dans un autre rapport, le Plus près en ligne a rapporté que Kate Middleton saisit également l’occasion de renouer Harry et son frère, le prince William, et est prête à « pardonner ».

Ces nouvelles affirmations sont intervenues quelques jours après que Meghan et Harry mènent des « vies séparées » et ont suscité des inquiétudes parmi les amis selon lesquelles ils « se séparent ».