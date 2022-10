Le prince William plaisante avec Kate Middleton et lui sur la “pire production” en tant qu’animateurs de radio

Le prince William et Kate Middleton étoffent leur CV royal.

Le prix et la princesse de Galles ont célébré la Journée mondiale de la santé mentale en interviewant des défenseurs de la santé mentale pour l’émission de radio axée sur les jeunes de BBC Newsbeat.

“Je suis conscient que nous manquons de temps – et [host] Pria [Rai] pourrait dire que c’est la pire production de Newsbeat par deux intervieweurs qu’elle ait jamais vue”, a plaisanté William vers la fin de l’émission.

“Tu sais quoi? Tu peux revenir,” dit Rai. « Ce siège, je l’ai gardé au chaud. Je pense que tu as fait du très bon travail !

Au cours de l’émission, William et Kate ont parlé avec Emma Hardwell de l’association caritative The Mix, le Dr Abigail Miranda du Centre Anna Freud pour les enfants et les familles, António Ferreria, un défenseur de la santé mentale et le musicothérapeute Ben Cowley, au cours de laquelle ils ont eu un “une conversation significative sur la santé mentale.”

Le prince et la princesse ont remercié les défenseurs de la santé mentale qui les ont rejoints lors de l’émission radio sur leur compte Instagram commun mardi.

“Merci à Pria et au Dr Abigail, António, Ben et Emma – les défenseurs inspirants de la santé mentale qui ont parlé si ouvertement de leurs expériences et pourquoi ils se sont engagés à soutenir les autres”, indique la légende.

Au cours du segment, William a exhorté les auditeurs à créer une “boîte à outils” de techniques pour aider à faire face aux défis et aux obstacles liés à la santé mentale.

“Beaucoup de gens ne réalisent pas ce dont ils ont besoin jusqu’à ce que cela se produise”, a déclaré William. “Vous pouvez vivre une vie une minute et quelque chose change massivement, et vous réalisez que vous n’avez pas nécessairement les outils ou l’expérience pour être en mesure de faire face à cela.”

Il a poursuivi: “Si nous ne pouvons pas nous occuper de nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous attaquer aux problèmes que nous estimons devoir résoudre au quotidien.”

Pendant l’émission, Middleton a demandé : “J’aimerais savoir, et peut-être que les auditeurs seront également intéressés, comment vous, en tant qu’individus, prenez soin de votre santé mentale ?”

Un invité a répondu à la princesse, partageant qu’il est important d’être “conscient” de leur bien-être mental.

“Tous les jours ne seront pas des roses et des tournesols. Je sais que certains jours, je vais devoir pousser contre les nuages ​​pour revoir ce soleil”, a répondu l’invité.

“On ne peut pas toujours s’enfuir, parfois il faut vraiment les affronter et les vaincre. Avec la pratique, il y a des progrès.”

Kate a ajouté : “Il n’y a pas de bien ou de mal. Différentes choses fonctionneront pour différentes personnes, et il suffit parfois d’essayer différentes méthodes, différentes opportunités qui se présentent pour mieux vous soutenir.”

Elle a poursuivi: “Tout le monde a une santé mentale, de la même manière que sa santé physique, nous devons en prendre soin, de la même manière que nous allons au gymnase, nous devons également prendre soin et nourrir notre esprit.”

Le couple royal est depuis longtemps un défenseur de la sensibilisation à la santé mentale et a lancé l’initiative Heads Together en 2016, “qui combine une campagne pour lutter contre la stigmatisation et changer la conversation sur la santé mentale avec une collecte de fonds pour une série de nouveaux services de santé mentale innovants”, leur site Web lit.