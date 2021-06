Le PRINCE William aurait été « pas impressionné » par les tentatives de « prima donna » de Meghan Markle et Harry de garder secrète la naissance de leur fils Archie.

Archie, le premier enfant de Meghan et Harry, est né le 6 mai 2019 à Londres.

Cependant, William n’était pas satisfait des mesures prises par le couple pour garder la naissance secrète, selon le livre de Robert Lacey Battle of Brothers.

« William n’a pas trop apprécié les manœuvres de ‘prima donna’ de Harry et Meghan pour dissimuler la naissance de leur fils en mai 2019 », a écrit Lacey.

« Cette impression a été confirmée par le fait que William et Kate n’ont pas rendu visite au nouvel arrivant pendant huit jours complets. »

William et sa femme Kate ont finalement rencontré le bébé Archie – plus d’une semaine après sa naissance.

Cependant, le couple n’a pas amené leurs enfants George, Charlotte et Louis pour rencontrer leur nouveau cousin.

Le travail de Meghan a été annoncé huit heures après l’accouchement du bébé royal.

Le public a d’abord appris que Meghan était entrée en travail juste avant 14 heures après-midi quand cela a été rapporté par Sky News.

C’était une énorme rupture par rapport à ce que nous attendions habituellement de la maison royale, les trois naissances de Cambridge étant annoncées par le palais.

PAS DE PHOTO

Kate et William ont posé pour des photos sur les marches de l’aile Lindo après la naissance de tous leurs enfants dans ce qui est devenu une tradition emblématique.

Cependant, Meghan a choisi de ne pas le faire et s’est rétablie dans sa maison de Frogmore Cottage.

Évitant l’aile Lindo à 7 500 £ par nuit où Kate a accouché, la duchesse a accueilli Archie au luxueux hôpital de Portland à Londres.

Alors que les rapports spéculaient qu’elle aspirait à un accouchement à domicile, Harry et son équipe de sécurité de Scotland Yard auraient conduit sa femme à Portland en secret – même les membres les plus âgés de la famille royale n’ont été mis au courant.

La famille royale a posé pour une photo de famille maladroite après la naissance d’Archie.

Un expert en langage corporel a déclaré que Kate avait l’air « prête à fuir » sur la photo de baptême d’Archie.

L’expert en langage corporel Judi James a déclaré que Kate et William semblaient avoir des sourires forcés pour la photo – en contraste frappant avec les grands-parents détendus Prince Charles et Camilla – pris dans le Green Drawing Room du château de Windsor.

Kate se redressa sur sa chaise, semblant être prête à se lever à tout moment.

Et tandis que Harry et Meghan étaient assis étroitement ensemble sur le canapé, il y a une énorme distance entre la nouvelle maman et Kate.

Judi a déclaré: « Avec une Camilla très détendue et joyeuse à une extrémité de cette pose, Kate est assise à l’autre semblant étrangement autodiminue et primitif, avec ses bras tirés dans son torse et un sourire partiel sur son visage.

« Compte tenu de toutes les rumeurs de rupture, la tension plutôt » prête à fuir « dans sa pose pourrait être considérée comme une gêne, mais cela pourrait également montrer un désir de réduire ses propres signaux de statut et de ne pas éclipser l’heureux couple. »

