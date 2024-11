Le prince William partage un message très personnel à propos de la princesse Kate | Royale | Nouvelles

William a déclaré : « L’Afrique a toujours occupé une place particulière dans mon cœur – car c’est là que j’ai trouvé du réconfort lorsque j’étais adolescent, là où j’ai proposé à ma femme et, plus récemment, comme source d’inspiration fondatrice du Earthshot Prize.

Le prince, des invités spéciaux et plus de 1 000 membres du public assisteront à un spectacle ambitieux avant l’annonce des gagnants du prix d’un million de livres sterling.

Mercredi, les cinq gagnants du prix de cette année seront dévoilés au Earthshot Prize Dome, un lieu spécialement construit à côté du stade du Cap, utilisant une structure conçue et réalisée en Afrique du Sud.

Le prince de Galles, 42 ans, a partagé un message personnel avant son arrivée en Afrique du Sud lundi pour la semaine Earthshot, où il a parlé de son adolescence, de sa proposition à sa femme, la princesse de Galles et de la façon dont le continent a été le berceau de son ambitieux prix environnemental mondial.

Il prononcera également ce que Kensington Palace a décrit comme un discours historique sur la nature, l’environnement et son soutien aux gardes forestiers, au début d’un sommet de deux jours pour United for Wildlife, son organisation faîtière luttant contre le trafic illégal d’animaux.

Au cours de son voyage de quatre jours, William entend mettre en valeur de jeunes écologistes africains, passer du temps avec les communautés locales et rencontrer le président du pays, Cyril Ramaphosa.

Le prince a lancé le prix Earthshot en 2020, qui vise à transformer le pessimisme actuel concernant les questions environnementales en optimisme en défendant un leadership inspirant et en aidant à mettre en œuvre d’incroyables solutions de pointe.

« Je suis fier que depuis sa création, le prix Earthshot ait voyagé en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, mettant en lumière et mettant à l’échelle 45 solutions révolutionnaires, qui ont toutes un impact tangible alors que nous travaillons en tant que collectif mondial pour assurer l’avenir de notre planète. .»

« C’est en Namibie en 2018 que j’ai réalisé le pouvoir de la manière dont des solutions innovantes et positives aux problèmes environnementaux pouvaient conduire à des changements transformateurs pour les humains et la nature.

Une performance exclusive de Lebo M. de Circle of Life du Roi Lion ouvrira le spectacle mercredi soir, préenregistrée au sommet de la Montagne de la Table.

Le site est le plus grand du genre en Afrique, avec une largeur de 36 m, une hauteur de 15,5 mètres et une longueur de 144 m, soit deux fois la longueur d’un terrain de rugby.

La cérémonie de remise des prix aura lieu l’avant-dernière journée du Prince en Afrique du Sud, dans un dôme réutilisable qui a été utilisé pour un certain nombre d’événements, avec environ 650 emplois créés ou travaillant à la construction de la structure.

« Je crois fermement que si nous unissons nos efforts en faisant preuve d’ambition et d’urgence collectives, nous pouvons remodeler l’avenir de notre planète. »

Le Prince a ajouté : « D’ici la fin de la semaine, je souhaite que le Prix Earthshot ait fourni une plateforme à tous ces innovateurs apportant des changements dans leurs communautés, encouragé les investisseurs potentiels à accélérer la mise à l’échelle des solutions africaines et inspiré les jeunes de toute l’Afrique qui sont engagés dans les questions climatiques.

C’est la première fois qu’une telle performance est enregistrée sur le site le plus emblématique du Cap, offrant une ouverture impressionnante à la cérémonie de remise des prix qui sera diffusée dans 50 pays d’Afrique via le réseau Multichoice, au Royaume-Uni sur BBC iPlayer et aux alentours. le monde sur YouTube.

Animés par l’acteur américain Billy Porter et le présentateur de télévision sud-africain Bonang Matheba, la quatrième édition annuelle des Earthshot Prize Awards mettra en vedette des apparitions spéciales de Davido, Heidi Klum, Ndlovu Youth Choir, Nina Dobrev, Robert Irwin et Winnie Harlow.

Pour la première fois, plus de 1 000 membres du public ont été invités à assister à la cérémonie de remise des prix au Cap, en reconnaissance de leur engagement de longue date envers leurs communautés locales.

Avant la remise des prix, le Earthshot Prize organisera son tout premier tapis vert diffusé en direct

Événement qui soulignera la nécessité de se concentrer sur des approches durables en matière de mode – en réduisant, recyclant et utilisant des matériaux à faible impact.

Les invités ont été invités à « réhabiller » leur garde-robe ou à mettre en avant des créateurs africains pour souligner l’importance de la mode durable et des créations locales.

Pour célébrer la semaine Earthshot qui se déroule en Afrique du Sud, Table Mountain et d’autres monuments du Cap seront éclairés en vert du 4 au 7 novembre, faisant suite aux sites célèbres éclairés en vert à Londres, Boston et Singapour au cours des trois dernières années.