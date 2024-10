Le prince William parle du rôle de Diana à son service

Le prince William parle de sa mère bien-aimée, la princesse Diana, tout en parlant de la lutte contre le sans-abrisme.

Le prince de Galles, qui travaille depuis plusieurs années pour cette cause, a parlé en exclusivité de ses projets dans le prochain documentaire d’ITV1, Prince William : We Can End Homelessness.

« J’ai lentement essayé de déterminer ce que je pouvais apporter au rôle et à la plateforme dont je dispose »,

Le prince William a déclaré dans la voix off: « Je me suis inspiré et guidé par ce que ma mère a fait, en particulier en matière de sans-abri. »

« Je ne pense pas que nous devrions vivre sans abri au 21e siècle », a conclu le prince William.

« Homewards vise à donner aux gens à travers le Royaume-Uni l’espoir que le sans-abrisme peut être évité en leur montrant les progrès que nous pouvons réaliser lorsque nous collaborons », a déclaré le prince William dans une déclaration partagée à Homewards.

« C’est une tâche immense, mais je crois fermement qu’en travaillant ensemble, il est possible de rendre le sans-abrisme rare, bref et non répété, et j’ai très hâte de travailler avec nos six sites pour faire de notre ambition une réalité. »