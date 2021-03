Cette semaine, le groupe chirurgical Longevita a surnommé le duc de Cambridge l’homme chauve le plus sexy, après avoir analysé les recherches sur Google et constaté que le prince William et le mot «sexy» ont obtenu plus de 17 millions de retours. Le royal britannique a battu des étoiles comme Jason Statham , Pitbull et Michael Jordan , selon Le soleil , cependant, tout le monde sur Internet n’était pas convaincu qu’il méritait cette couronne particulière. En fait, de nombreuses personnes ont été offensées Stanley Tucci ne figurait pas en tête de liste.

