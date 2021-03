Si vous vous êtes déjà demandé si ces choses étaient truquées…. Le prince William s’est présenté comme un cadavre ces dernières semaines après l’interview d’Oprah, de la duchesse Meghan et de son frère aux mèches rouges parfaitement coiffées. Maintenant, tout d’un coup, Stanley Tucci et The Rock n’existent plus. https://t.co/3eyFNlqqA5

L’un des principaux prétendants au trône britannique, le prince William, a été déclaré homme chauve le plus sexy. Le duc de Cambridge, âgé de 38 ans, a été qualifié de «sexy» 17,6 millions de fois dans des blogs, des rapports et des pages trouvés grâce à la recherche Google, selon un rapport de The Sun. Avec cela, le royal britannique a battu Mike Tyson, Jason Statham, Pitbull et Michael Jordan. En dehors de ceux-ci, Vladimir Poutine, Dwayne «The Rock» Johnson, Bruce Willis, Vin Diesel, Floyd Mayweather et John Travolta ont également trouvé une mention dans l’étude. « Il y a pas mal de personnalités publiques chauves sur lesquelles nous pouvons nous régaler », a déclaré un porte-parole de Longevita.

