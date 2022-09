Le prince William “ne peut tout simplement pas pardonner” au prince Harry son comportement après la sortie royale, selon l’auteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William “ne peut tout simplement pas pardonner” au prince Harry la façon dont les choses se sont déroulées pour la famille royale après sa sortie.

L’affirmation a été faite par la correspondante royale et auteure de Vanity Fair, Katie Nicholl, dans son nouveau livre explosif intitulé “Les nouveaux membres de la famille royale: l’héritage de la reine Elizabeth et l’avenir de la couronne.” Alors que le livre devrait sortir le 4 octobre, Vanity Fair en a publié un extrait mercredi.

Nicholl, qui est apparu jeudi dans “Dan Wootton Tonight”, a affirmé que le fossé entre les frères s’était approfondi au fil des ans.

“William ne peut tout simplement pas pardonner [Harry], pas seulement pour son comportement et ce qu’il a fait et comment il l’a fait, mais regardez combien repose maintenant sur William “, a expliqué Nicholl.” Il a toujours pensé que Harry serait son ailier. Maintenant, il le fait tout seul. Dieu merci, il a Kate à ses côtés.”

Dans son livre, Nicholl a souligné qu ‘”il y avait des sourcils levés au palais” après que Harry ait parlé de sa rencontre avec la reine Elizabeth II dans l’émission “Today”. Lors de sa comparution en avril de cette année, l’homme de 38 ans a déclaré qu’il voulait s’assurer que sa grand-mère était “protégée” et avait “les bonnes personnes autour d’elle”.

“Il n’était pas clair si Harry faisait référence à son père et à William ou aux aides les plus proches de la reine – comme son secrétaire privé, Sir Edward Young, sa conseillère personnelle et styliste interne, Angela Kelly, et les personnes de confiance courtisan Paul Whybrew », a écrit Nicholl. “Il semblait que la volonté d’Harry de regagner une partie de la confiance qui avait été brisée après Oprah avait été anéantie. Il y avait aussi encore la question de ce que Harry prévoyait de divulguer dans ses prochains mémoires.”

“Pour Charles et William, la situation avec les Sussex n’a pas seulement été blessante et bouleversante sur le plan personnel”, a-t-elle affirmé. “Il y a eu de réelles répercussions, en particulier pour William, dont la jeune famille a été mise à l’honneur prématurément. Il s’attendait toujours à ce que Harry soit son ailier ; il y avait un plan à long terme en place pour que les frères travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement. .”

Le duc et la duchesse de Sussex ont reculé en tant que membres de la famille royale en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions et les attitudes racistes des médias britanniques envers l’ancienne star de “Suits”, 41 ans. La décision du couple a été surnommée “Megxit” par la presse.

“Après qu’Harry a annoncé son départ, William a convoqué des aides pour aborder l’avenir, dans ce que certains dans le cercle de William ont appelé le” sommet d’Anmer “”, a déclaré Nicholl. “Mais William et Kate [Middleton] a également ressenti un sentiment de soulagement que “le drame soit parti” quand Harry et Meghan sont partis, comme me l’a dit une source. À ce jour, William ne peut toujours pas pardonner à son frère.”

Après avoir quitté leurs fonctions royales, le duc et la duchesse de Sussex ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau de leur fils avant sa naissance. La duchesse a également parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide. Lorsque Winfrey a interrogé la duchesse sur les tabloïds insistant sur le fait qu’elle avait fait pleurer Middleton, Markle a affirmé que c’était la femme de William qui lui avait fait verser des larmes avant d’épouser Harry.

“Beaucoup de choses horribles ont été dites lors de l’interview d’Oprah mais ce qui a écrasé le prince William, c’est le fait qu’Harry autoriserait toute critique de sa femme, la princesse de Galles, à la télévision internationale”, a déclaré Kinsey Schofield, expert royal et animateur du ” Podcast To Di For Daily”, revendiqué à Fox News Digital.

“Cet échange sur les ‘pleurs’ a créé la pire animosité entre les frères parce que Harry sait combien d’intimidation et de harcèlement Catherine a enduré pendant près de 10 ans avant de se marier”, a-t-elle allégué. “Meghan est inconsciente parce qu’elle est tellement égocentrique. Je pense que Meghan sait qu’elle avait l’air mesquine de traîner Catherine pendant l’interview d’Oprah et reconnaît probablement qu’elle n’est plus digne de son amitié. Meghan a trahi leur confiance pour quelque chose d’aussi insignifiant.”

“Meghan n’a aucune raison de craindre Catherine parce que Catherine a bon cœur, mais la princesse de Galles ne va pas donner l’heure à Meghan maintenant”, a-t-elle affirmé. “Meghan a montré à Catherine exactement qui elle était lors de cette interview avec Oprah.”

En août de cette année, Markle a déclaré à The Cut que “juste en existant”, elle et Harry “perturbaient la dynamique de la hiérarchie”.

“C’est intéressant, je n’ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m’empêche de parler”, a déclaré Markle, ajoutant qu’elle était “toujours en train de guérir”.

“Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d’énergie pour ne pas pardonner”, a déclaré le joueur de 41 ans. “Mais il faut beaucoup d’efforts pour pardonner. J’ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire. J’ai beaucoup à dire jusqu’à ce que je ne le fasse pas. Aimez-vous ça? Parfois, comme on dit , la partie muette fait toujours partie de la chanson.”

L’expert royal Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que “le mécontentement envers l’institution couvait chez Harry avant qu’il ne rencontre Meghan”.

“La dynamique d’être la troisième roue de William et Catherine était mignonne pour le public, mais a dû être difficile pour Harry”, a-t-elle expliqué. “Il est très difficile de se forger sa propre identité au sein de l’institution, en particulier plus loin dans la ligne de succession, car tout le travail consiste à promouvoir le souverain et à se laisser distancer par l’héritier.”

“Ce que je trouve intéressant à propos du point de Katie, c’est le parallèle entre William qui a besoin d’un ailier et qui est maintenant tout seul, et ce qui est arrivé à la reine, qui ne s’attendait jamais à être reine, et cela a changé et remis en question sa relation avec sa sœur, Margaret”, Felton Spence a expliqué.

“Elles étaient les sœurs les plus proches”, a-t-elle déclaré en faisant référence à la reine Elizabeth II et à sa sœur cadette, la princesse Margaret. “Mais au fur et à mesure que la reine est devenue souveraine et est entrée dans ce rôle géant, tout devient une question de travail. Cela a vraiment mis au défi sa relation avec sa sœur tout au long de leur vie. Margaret a vraiment eu du mal à trouver sa place au sein de l’institution et derrière sa sœur. .”

La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Les Sussex étaient en voyage prévu en Europe pour une série d’événements caritatifs lorsque le monarque est décédé. Le couple est resté au Royaume-Uni jusqu’à lundi pour les funérailles d’État d’Elizabeth avant son enterrement privé. Ils ont participé à plusieurs sorties en l’honneur du défunt monarque, menant aux funérailles. À un moment donné, William, 40 ans, a invité son frère et sa belle-sœur à se joindre à lui et à sa femme, 40 ans, pour saluer les sympathisants.

Dans son premier discours télévisé à la nation en tant que roi, Charles a déclaré: “Je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”, ce qui a suscité l’espoir d’une réconciliation.

Mercredi, il a été signalé que les Sussex étaient retournés en Californie, où ils résident avec leurs deux enfants.

Un porte-parole de Buckingham Palace n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital concernant le livre de Nicholl. Cependant, un porte-parole a précédemment déclaré à Fox News Digital que le palais ne commentait généralement pas “ces livres”.

En 2019, Nicholl a participé au documentaire TLC “Kate v. Meghan: Princesses at War?” qui visait à examiner s’il y avait une part de vérité dans la spéculation sur les troubles après l’entrée de Markle dans la famille royale britannique.

Dans la spéciale, Nicholl a affirmé que William était de plus en plus inquiet pour son frère et sa romance éclair avec Markle après leurs fiançailles fin 2018.

“William était très inquiet que la relation ait évolué si rapidement”, a déclaré Nicholl à l’époque. “Et étant proche de Harry, vous savez, probablement la seule personne assez proche pour dire à Harry : ‘Ça semble aller vite. Tu es sûr ?’ Et je pense que ce qui était censé être un conseil fraternel bien intentionné n’a fait qu’énerver Harry.”

“Harry est extrêmement protecteur envers Meghan”, a poursuivi Nicholl. “Il a vu cela comme une critique, il a interprété cela comme si son frère n’était pas vraiment derrière ce mariage, cette union. Et je ne pense pas que les choses se soient bien passées depuis.”

Ashley Papa de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.